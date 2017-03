Hekta på Paradise? Nå lar NTNU-studenter deg delta i spillet

Paradise Hotel er i gang for fullt, og endelig kan du som ikke liker fotball spille Fantasy.

Fantasy Paradise er et spill som minner mye om det kjente fotball-konseptet. I Fantasy Paradise plukker man ut et lag – og konkurrerer i forskjellige ligaer med andre Paradise-fans.

Tre av guttene som står bak spillet er Håvard Fagervoll, Frederik Nygaard og Raymi Toro Eldby. Til Side2 forteller Nygaard at responsen på spillet har vært enorm, og at alle dem har pratet med har likt spillet.

- Folk har også forståelse for at dette er et prosjekt som er under utvikling, sier han til Side2.

Slik spiller du

Følger du med på Paradise Hotel, kan du altså komme enda nærmere deltakerne med dette spillet.

– Man velger fire deltakere, to gutter og to jenter. Disse utgjør ditt lag. Basert på hva de gjør i serien, vil de få poeng. Målet med spillet er å ha de deltakerne som hver uke skaffer mest poeng, sier Nygaard til Side2.no .

Hittil er det 11780 spillere med.

Laget av studenter

I stedet for å få poeng for gode fotballpresentasjoner, er reglene litt annerledes i dette spillet. Her gjelder det å velge de som er aktive i senga og sterke som par.

Spillet er utviklet av fem studenter fra NTNU som et skoleprosjekt.

