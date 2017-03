Denne helga kan du danse sommeren inn på tropefest. Eller se denne fyren live

Hva: Konsert med Kristian Kristensen

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag klokken 22.00

Kristensen gjorde seg bemerket da han vant Urørt i 2015. Siden har han kommet med flere låter, som blant annet «Kan du lære mæ?», «Før det blir for seint» og «Lyset». Kristensen sier han selv er inspirert av sjangrene folk, pop, indie og elektronika.

Hva: Konsert med Hvitmalt Gjerde

Hvor: Moskus

Når: Fredag klokken 21.00

Moskus er tilbake med sitt tredje offisielle album. Med bergensk surfrock har de tidligere blitt nominert for en Spellemannspris i kategorien indie. Nå kommer de til Trondheim for å feire sin nyutgivelse.

Denne trenden har tatt av i LA, men når kommer den til Trondheim?

Nå vil selv trønder-menn fikse bryna

Hva: Konsert med Jan Ove

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokken 22.00

De fleste kjenner til vel Jan Ove når man hører Kaizers Orchestra i samme setning. Nå kan du oppleve han i soloformat for første gang etter at bandet la opp. På lørdag er han nemlig å se og høre på Byscenen i Trondheim med låter som «Regnbuen Treffer Oss Ikkje Lenger» og «Verden Går Til Helvete, Tralala».

Hva: Gudenes natteliv

Hvor: Studentersamfundet

Når: Fredag klokken 19.00

NTNUI og Studentersamfundet byr på idrettsfest, og fargekoden er derfor den samme som arrangøren selv sine farger: grønt, gult eller svart (eller kanskje en miks av alle?)

I denne leiligheten er alt arvet, laget eller kjøpt brukt

Hva: Innblikk i fremtidens IT-verden

Hvor: Frimurerlogen

Når: Torsdag klokken 19.00

Gobi, Flowmotion og No Isolation har gjort det stort med sine startutps – og nå kommer de for å dele hvordan de selv gikk fra idé til suksess. Det er Start NTNU som står bak arrangementet Startit 17, for å gi deg et innblikk i hvordan fremtidens IT-verden kan se ut.

Hva: Stand-up med P3-Erlend

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag og lørdag klokken 21.30

Du kjenner han kanskje fra NRK P3. Nå kjører standup-komiker Erlend Osnes på med sitt første soloshow, og på fredag og lørdag er han å se i Olavshallen. «Av familiære årsaker» byr på en reise fra depresjon til komiker.

Hva: Byåsen – Rælingen

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Søndag klokken 18.00

På søndag møter Byåsen mot Rælingen på hjemmebane, og du kan være vitne til kampen den siste dagen i helga.

Hva: Møte om multikultulturalisme

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag klokken 19.00

Hvem er egentlig den «etniske nordmann»? Hva er det norske og norsk kultur? Disse spørsmålene blir tatt opp på lørdag, samt flere andre. TV2-journalist Kadafi Zaman kommer for å snakke om det flerkulturelle samfunnet, i tillegg kommer leder for stiftelsen Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, Sosiolog og forfatter Halvor Fosli leder an.

7 joggeløyper du må sjekke ut i Trondheim

Hva: Tropefest

Hvor: Diskoteket

Når: Lørdag klokken 23.00

Det er tydelig at verken våren eller sommeren er å skimte helt ennå. Klarer du ikke vente lenger, så har du i helga muligheten for å få en forsmak. Sydenstemning, tropisk musikk og svett dansing er stikkordene for kvelden.

Hva: Kurs i «Stand Up Padling»

Hvor: Skansen

Når: Søndag klokken 14.00

Interessert i en litt annerledes søndagsaktivitet? Nå i helga kan du prøve deg på stående padling i Trondheim. Her får du lært alle grunnleggende teknikker, så med andre ord trenger du ikke ha noen forkunnskaper.