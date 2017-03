Husker du disse TV-spillklassikerne fra 90-tallet?

1. Spyro the Dragon

Hvem likte ikke Spyro? Verdens søteste lille lilla drage som var å finne i PS1-samlingen til mange kidz i 1998. Jeg husker at jeg selv ga blanke i oppdragene. Det var jo mye gøyere å bare surre rundt på oppdagelsesferd mens jeg plukket diamanter!

2. Crash Bandicoot

Shit, dette spillet fra 1996 var så gøy! Flere som husker hvor skummelt det var å unnslippe den store, rullende steinen? Og LOL, jeg har aldri visst hvilket dyr Crash er før jeg googlet det nå. Han het visst Bandicoot for en grunn, det er det engelske navnet på en punggrevling. Tenk at en punggrevling har tatt opp så mye av barndommen…

3. Super Mario 64

«It’s me, Maaario!»

Sjukt gøy da Mario endelig ble tredimensjonalt! Dette spillet var en av lanseringstitlene for Nintendo da 64’ern kom i 1996/1997 og GUD så moro det var. Endelig kunne man gjøre mer enn å gå og hoppe mot høyre hvis man ville spille Mario!

4. Sonic

Sonic – Segas store stolthet. Man ble nesten svimmel av den high-speed farta som Sonic rulla langs tv-skjermen i. Særlig vanskelig var det å fange ringene i de mange salto-hoppene.

Denne saken ble først publisert i juli 2016, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.

5. Pokémon Stadium

Vi får aldri nok av Pokémon, gjør vi vel? I Nintendo-versjonen var det flere forskjellige spill du kunne velge. Den store favoritten var uten tvil LEKEPLASSEN! Jeg var selv en jævel på Clairify-dansen og Magikarp Splash.

6. Tekken

Dette japanske kampsportspillet ble gitt ut som playstation-spill i 1995. Man valgte egen utøver med unike ferdigheter, og deretter skulle man slåss seg videre til neste slåsskamp. For å få til så mange triks som mulig på Tekken, var «teknikken» som oftest å trykke vilt på alle mulige knapper samtidig. Tekken var også et av de første kampsportspillene i 3D.

7. Harry Potter

HAHA, helt krise å se tilbake på dette spillet nå. Altså, grafikken, stemmene, you name it. Det er så mye dårlig med det, men det var utrolig gøy! Spesielt hvis du var Potter-fan. Jeg tror det var flere enn meg som brukte sånn 100 år på å komme meg unna Nask på biblioteket.

8. Tony Hawk

Skateboardspillet fra 1999, med den kjente skateren Tony Hawk som varemerke, var et av de mest populære og bestselgende spillene på tidlig 2000-tallet. Forskjellige oppgaver skulle gjennomføres, og du kunne personalisere skateren din som du ville.

Hvis du er kjent med spillet, husker du garantert uttrykk som «caveman», «50-50» og «kissed the rail», hvor irriterende det var å falle av skateboardet etter den lengste triksekomboen på evigheter, og jakten på gjemte VHS-filmer og bokstavene «S-K-A-T-E». Nå finnes det totalt 19 spill i serien.

9. Flåklypa Grand Prix

Klasse! Dette spillet fra 2000 er visstnok tidenes mestselgende PC-spill i Norge med over 300.000 solgte kopier. Du kunne velge mellom mange forskjellige mini-spill, men favoritten til mange (meg selv inkludert) var nok å kjøre Solans trehjuling nedover fjellsiden.

10. Mujaffas BMW

Seriøst, hvem lagde dette spillet? Altså, et spill der poenget er å style en schpaa BMW, for deretter å kjøre en strekning mens du plukker opp kondomer og blonde snupper. Poenget for de fleste pre-pubertale kidza var vel stort sett å skaffe nok penger til et BMW-Cam slik at du kunne se den romantiske hyrdestunden som foregikk i bilen hvis du hadde skaffet gummi. Den gode nyheten er at dette spiller fremdeles ligger på 123.spill.no.

