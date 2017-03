Slik skal du oppføre deg på konsert

- Først og fremst må man kunne skille på det å være på konsert, og det å være på årsmøte i Prior. Kakling hører ikke hjemme, sier Stavanger Aftenblads anmelder, Leif Tore Lindø til Krsby .

Lindø har med jevne mellomrom langet ut mot den «helsikes kjadringa» på konserter i Aftenbladet. Også i Adresseavisen ble det for et par år siden en heftig debatt om skravling på konser t.

På tirsdag arrangeres Vinterlyd i Trondheim, og det er ventet at tusenvis vil komme til Torget for å se blant andre Isac Elliot og Kurt Nilsen. I den forbindelse kan det være greit med en påminnelse om hvordan man bør oppføre seg på konsert.

Syndefloden

- Noen kombinasjoner er verre enn andre, rolig musikk og stående publikum i stor sal ser ut til å være spesielt vanskelig, sier Lindø.

Lindø har ikke tall på hvor mange konserter han har vært på, men forsikrer om at det er mange nok til å ha en kvalifisert mening. På mange av disse konsertene har opplevelsen blitt ødelagt på grunn av skravling.

- Syndefloden finner du fra mikspulten og bakover mot baren. Her er de som har gratisbillett, eller som har fått barnevakt og endelig kommer seg ut av huset. De er gjerne mellom 35 og 50 år. De yngste og de eldste er de som oppfører seg etter koden, forteller Lindø.

Og akkurat koden er den man må knekke. Det er stor forskjell på hvordan du bør oppføre deg med tanke på hva slags konsert du er på.

- Er du på punkkonsert, så trenger du ikke stå stille og holde kjeft. Da kan du være litt med. Men er du på First Aid Kit, trenger du ikke oppføre deg som du er i syforeningen.

Høreregler

Det er godt mulig at dette virker opplagt for mange, men her er noen enkle høreregler for publikum på konsert: