Flere foretrekker Netflix enn NRKs nett-TV

8 prosent liker TV 2 Sumo best, mens 7 prosent foretrekker HBO Nordic. Tallene kommer fra NRKs årlige profilundersøkelse og omtales i Dagens Næringsliv .

Andre resultater er mer positive for statskanalen: Publikum mener at NRK er suverent best på norsk innhold, og undersøkelsen viser også at sju av ti mener de får valuta for lisenspengene.

NRK forbereder seg på økt konkurranse fra Netflix når det gjelder norsk innhold, men håper også på mer samarbeid – selv om det endte med konflikt da NRK og Netflix samarbeidet om «Lilyhammer».