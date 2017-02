Nå kan du se Kim Kardashian som katt

Keeping Up With The Kattarshians er Islands nye realityprogram. Gjennom skjult kamera kan du følge livet til de fire kattene Guðni, Ronja, Briet og Stubbu, som bor i et forstørret dukkehus. Programmet blir streamet på nett, slik at du kan følge kattene til alle døgnets tider.

Fantastisk respons

– Det var min kollegas idé, Þórhallur Gunnarsson. Han kom en dag og fortalte at han ønsket å lage et program som involverte katter som bor i et lite hus, forteller Inga Lind Karlsdóttir til Broadly.

Det tok ett år før programmet var klart for å vises, og Karlsdóttir forteller til Broadly at responsen på programmet har vært fantastisk.

Handling?

Handlingen i programmet går for det meste ut på å se kattene sove, vaske og stelle seg, det er også en del intriger mellom kattene, noe som kan ligne mye på handlingen i Keeping Up With The Kardashians. Kattene er hentet fra et redningssenter for dyr på Island, og vil bli byttet ut etterhvert som de blir adoptert bort.

De nåværende realitystjerne ble adoptert bort på rett over en uke, noe betyr at det snart kommer fire nye stjerner inn i realityprogrammet, dette kan også minne om Keeping Up With The Kardashians stjerne, Khole Kardashians utskiftning av menn. Det er foreløpig ingen katter som har skiftet kjønn i serien.

