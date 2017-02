Kid Astray skal rocke Samfundet i kveld

1. Hvem er dere, og hva gjør dere?

Jakob: Vi er Kid Astray, er fra Sandvika og spiller popmusikk.

Aleks: Skal jeg også si det? Vi er Kid Astray, og har spilt popmusikk jævlig lenge.

Det er disse guttene som utgjør Kid Astray:

Benjamin Giørtz, Even Steine, Alexander Meek, Håkon Carlin og Jakob Bechmann



2. Hva kan publikum glede seg til i kveld?

Even: Håper de gleder seg til å danse.

Jakob: De skal få høre vår nyeste singel, den slippes nå i mars, og er helt fersk.

Alex: Det blir mye ny musikk.

Det skal bli bra steming?

Even: Ja, det går vi for. Alex har lovet noen venner at vi skal ha en dance battle.

*latter*



3. Har dere oppnådd mye så langt i karrieren?

Even: Vi har blitt spilt mye på P3 og P1. Også har vi hatt mye listinger i utlandet. Mexico, Chile og Sør Amerika.

Alex: Vi har en ganske solid fanbase i Japan, Tyrkia og Chile.

Benjamin: Vi har hatt mye bra plasseringer på Spotify, det er kult.

Jakob: Vi var på turne i Japan nå i fjor sommer, der hadde vi ikke store forventninger, vi tenkte at "vi er ikke kjente der, det kommer vel maks 10-20 stykker, men vi får levere så godt vi kan." Likevel spilte vi for fulle hus hver kveld, og vi hadde fangrupper som fulgte etter oss hver kveld fra by til by. Det som er kult i Japan er at det er en helt annen kultur mellom band og fans, blant annet spiser man gjerne sammen etter konsertene.

4. Naturlig oppfølgingsspørsmål: hvordan opplever dere suksessen?

Jakob: Det har vært motiverende. Det er gøy å se at tida vi legger inn i musikken gir uttelling. Mange band jobber mye, men får lite respons.

Benjamin: Vi har aldri visst hundre prosent hvor bra det går. Hver gang en konsert blir utsolgt, får vi "shit, folk liker det vi gjør"- følelsen. Det er to år siden vi har gitt ut noe, så det er utrolig kult at folk kommer likevel. Vi hadde ikke forventet at billettsalget skulle gå så bra i kveld.

Alex: Jeg har alltid ønsket at noen skal stille oss det spørsmålet. Det er smigrende. Det kom overraskende. *latter fra guttene*



5. Hva inspirerer dere når dere jobber med musikk?

Benjamin: Konserter, helt klart. Det feteste er å stå på scenen og fremføre sin egen musikk. Det er målet. Det er også gøy å lage musikk i studio, men det er på scenen man vil stå. Det er der det skjer.

Jakob: Hvis ting har gått litt treigt en periode, hjelper det å stå på scenen.

Alex: På Slottsfjell sto folk og gaula tekstene våre, det er skikkelig kult når publikum kan tekstene.



6. Har dere spilt i Trondheim før?

Benjamin: Vi har spilt her fire ganger før. Blant annet på Trondheim Calling og Byscenen. Dette er femte gangen vi opptrer her.

Even: Og Trondheimspublikummet er helt.....ah. *sender slengkyss i lufta

7. Hva synes dere om Trondheim?

Benjamin: Even og jeg bor her. Jeg er veldig glad i Trondheim, jeg har slekt her oppe og studerer musikkteknologi på NTNU. Det var så digg å komme vekk fra Oslo.

Even: Som studentby er Trondheim unik og full av flinke folk.

Håkon: Jeg har nesten vokst opp her. Jeg tilbringte mange sommermåneder på en ku-gård ved Værnes, fordi onkelen min bodde der.

Alex: Det forklarer litt. Ble du oppdratt av kyr? *latter*



7. Hva synes dere om å opptre på Isfit?

Håkon: Stas, veldig stas.

Hva er deres forhold til årets festivaltema (diskriminering)?

Håkon: Vi kan alle gjøre mer for å bekjempe det, det er ikke greit, vi ønsker vel alle et rettferdig samfunn?



8. Hvilken låt er dere mest stolt av?

Alex: Kan vi si den nye? "Photo my niece".

Even: Når vi spiller konserter er "Diver" en perle av en låt.

Jakob: Jeg er enig. "Diver" er jeg mest glad i, det er den jeg liker best.

Håkon: Jeg er også veldig glad i "Diver". Tekstmessig er jeg mest stolt av en av bonuslåtene til sist album som heter "Empty galleries".

Benjamin: Dette er vanskelig, men jeg liker "The Mess."



9. Kan dere tegne deres eget selvportrett?

Jakob: Kan Håkon tegne et for alle?

Aleks: Håkon kan å tegne.

Even: Dette blir flaut.



10. Hvilket motto lever dere etter?

Even: Jeg har opptil flere. Ikke putt mer i munnen enn du klarer å svelge.

Aleks: Det er vel mer en regel?

Even: Mottoet er at alt løser seg til slutt.

Noen andre som har noen?

Aleks: De sterkeste kan tåle mye *latter fra guttene*.