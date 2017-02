Maria Mena spiller i Nidarosdomen i kveld: - Jeg tror publikum ser på meg som sterk

1. Hvordan føles det å synge i Nidarosdommen?

- Det er helt fantastisk, jeg har aldri sunget her før, faktisk har jeg aldri vært inni katedralen engang. Klangen er helt spesiell, for oss musikere er det utrolig kult. Å, som jeg gleder meg til å gå på scenen!

2. Isfit fokuserer på temaer som mobbing og rasisme. Det er en problematikk du selv har satt søkelys på, hva tenker du om å være med på å fronte et slikt arrangement?

- Det er så fint! Jeg må ha gjort noe riktig når folk forbinder meg med slike temaer. Noen tenker kanskje at åpenhet har vært enkelt for meg, men det tok tid før jeg ble komfortabel med å framstille meg som sårbar. Psykisk helse er et tema jeg har vært åpen om hele min karriere, både med egne erfaringer, men også fra et generelt perspektiv. Tidligere har jeg vært mentor for jenter i underholdningsbransjen, i det siste har det utvidet seg til en større gruppe i samarbeid med en organisasjon.

3. Hvordan vil du beskrive deg selv som mentor?

- Det er vanskelig å oppsummere i få setninger, men jeg mener det er viktig å være åpen og ærlig. Man må følge hjertet i slike samtaler - og ikke minst by på seg selv.

4. En av låtene du skal fremføre ikveld "I don't wanna see you with her", gjorde det bra både på radio og VG-lista. Hvilket forhold har du selv til denne sangen?

- Jeg har et utrolig nært forhold til den, det har jeg egentlig til alle låtene mine, de er tatt rett fra hjertet. Likevel er dette kanskje en av de tekstene som har truffet folk sterkest. De kan utbryte "Å, har du også hatt det sånn", og hvem av oss har egentlig ikke det? Selv om man bryr seg om den man en gang var sammen med, og ønsker hverandre alt godt, er det alltid tungt når den andre går videre.

Kan du utdype?

Latter:

- La meg være helt ærlig, om han skulle finne seg en ny, er det helt greit, så lenge hun ikke er pen - iallfall ikke penere enn meg.

5. Du er kjent for å være åpen i låtene dine. Hvordan opplever du at publikum ser på deg som artist?

- Jeg tenker at de ser på meg som sterk. Når jeg står på scenen i kveld gjør jeg det med selvtillit og en følelse av at folk heier på meg. Det opplevde jeg forrige gang jeg spilte i Trondheim. Jeg har et helt fantastisk publikum.

6. Opplever du at publikum, og vi som presse, vet mye om deg? Du har tidligere uttalt at du er bevisst på hva du deler, og ikke deler.

- Ja, absolutt, når du vet alt jeg deler, kan du jo tenke på alt jeg ikke deler. Jeg er for eksempel bevisst på å ikke nevne familien min. Det du har lest i media om det, er som regel journalister som har tolket mellom linjene. Kjærlighetslivet mitt klarte jeg også å holde hemmelig lenge. Det var ikke mange som kjente til det tidligere, og like få har kjennskap til det i dag.

7. Du har tidligere gått til angrep på media, blant annet da VG kom med krass omtale av Mia Gundersen - da hyllet mange deg for å være brutalt ærlig. Hvordan opplevde du det?

- Jeg tenker at det er min rett, og noen ganger helt nødvendig. Å være kjent i dag er ikke bare enkelt, det er sterke formeninger fra alle kanter, men dere i media skyter dere litt i foten. Jeg vet om flere artister som ikke gir intervjuer mer, fordi de opplever at de blir misforstått og dårlig behandlet.

- Men du føler ikke at du selv har blitt uthengt av media?

- Jeg var sammen med en journalist i 9 år. Man lærer litt av det.

8. Det har vært stille fra deg i det siste, hva er grunnen til det?

- Det er et bevisst valg. Når jeg ikke er aktuell med ny plate, trekker jeg meg tilbake. Noen er kanskje bekymret for at jeg forsvinner helt, men stillheten er helt nødvendig. Akkurat nå går jeg svanger med et nytt prosjekt som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal gripe an. Det er en trang fødsel, men det blir mitt livs "masterpiece" når det endelig kommer ut.

9. Kan du tegne ditt eget selvportrett?

- Absolutt.

- Er du flink å tegne Maria?

- Jeg var iallfall ganske flink en periode, sånn er det å komme fra en kunstnerfamilie, vet du.