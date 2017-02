Maria Mena i domkirka og fri aldersgrense på Maggio

International Student Festival in Trondheim (Isfit) er inne i sin siste uke. Innimellom debatter og innlegg om temaet diskriminering, står flere konserter og forestillinger på programmet.

Man kan lese mer om hele programmet på Isfits nettsider og på Samfundets oversikt over kommende arrangementer.

Tradisjonen tro blir det konsert i Nidarosdomen. Denne gang er det Maria Mena som gjester nasjonalhelligdommen, gjennom et samarbeid med studentprestene. Artisten er aktull med albumet «Growing Pains».

Maggio-konsert med fri aldersgrense

- Jeg tror det kommer til å bli en fin harmoni mellom hennes stemme og vakre Nidarosdomen, sier Dag Audun Kårtvedt.

Isfits pressesjef er stolt over programmet, men kanskje aller mest av at arrangementene er tilrettelagt for blinde og hørselshemmede. Les mer om det her.

Av ukens konserter vil han også fremheve Veronica Maggios ekstrakonsert på torsdag, der Ine Hoem tar seg av oppvarmingen.

- Det er utrolig gøy at vi har fått til en ekstrakonsert med fri aldersgrense. For oss er det morsomt å få besøk av publikum som ikke kommer til Samfundet til vanlig.

Jazz og joik

Ekstrakonserten i Storsalen starter 18.30, mens den svenske popdronningen inntar scenen for andre gang klokken 22.

Fredag spiller Kid Astray på Klubben klokken 22, mens trondheimsbaserte Cold Creek tar over ett minutt før midnatt på Knaus.

Dagen etter blir det en kombinasjon av moderne jazz, kunstmusikk og samisk joik i Olavshallen med The Orchestral Joik Project feat. Frode Fjellheim, Marja Mortensson og Ronni Le Tekrø i Olavshallen. Senere samme kveld spiller 18 år gamle boy Pablo på Knaus.

Chief fra USA til Storsalen

Før avslutningsseremonien på søndag, arrangeres det flere debattmøter og innlegg.

Mandag klokken 19 er temaet urfolks rettigheter tema. Talere som har opplevd diskriminering på kroppen holder innlegg i Storsalen, før det åpnes for spørsmål.

- Vi har fått med Chief Wilton Littlechild fra USA. At urbefolkningen i Norge er blitt diskriminert er ikke noe vi er stolte av, men det er et tema som er viktig å trekke frem. Samtidig tenker vi det er bra at vi ser utenfor Norges grenser for å belyse det, sier Kårtvedt.

Samme kveld setter Ashtar Theatre opp «The Siryan Monologues» på Knaus. I et såkalt forumteater tar aktørene opp sosiale, politiske og samfunnsmessige utfordringer på scenen, skriver Samfundet i sitt program. Forestillingen er utsolgt.

Fredsmarsj gjennom Trondheim

«Er religion diskriminering?», spør Isfit i beskrivelsen av debatten «Discrimiligion - Christianity and Islam». Det finner sted i Litteraturhuset tirsdag klokken 19, med blant andre den kristne flyktningen Marina Nemat i panelet. Ulrika Mårtensson, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU, er møteleder.

Gjennom hele festivalen setter Studentersamfundets Interne Teater opp forestillingen «The Box». Se Samfundets nettsider for oversikt over spilleitdspunkter.

Fredag inviterer ISfit og Studentenes fredspris til fakkeltog gjennom Trondheim. Hajer Sharief, årets vinner av fredsprisen, skal lede toget.

Lørdag klokken 12 blir studentenes fredspris delt ut for 10. gang i Samfundet, mens det klokken 18 er debattmøte om flyktningers rettigheter.