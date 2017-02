- Når du er i musikalbobla, tenker du ikke på noe annet

- Jeg og noen venninner dro med mødrene våre og så «Moulin Rouge» på Strinda i 2009. Jeg synes alt var så sinnssykt bra og profesjonelt. Jeg har sett alle Strinda-musikalene siden da, sier Oda Glasø Lyngaas (18).

Hun er én av rundt 80 elever som setter opp den trønderske versjonen av Baz Luhrmanns filmmusikal; en kjærlighetshistorie med forankring i den parisiske nattklubben «Moulin Rouge». Elevene skriver seg inn i den snart 27 år gamle musikaltradisjonen til Strinda videregående - en skole som har verken drama- eller musikklinje.

Lyngaas forteller om nerver, men mest av alt optimisme foran premieren lørdag 11. februar.

- I fjor hadde jeg ingen replikker, og nå er jeg med i nesten hver scene. Jeg har litt premierenerver, men er veldig stolt over det vi holder på med. Det er sikkert en del av våre andre venner som blir lei av alt, men når du er i musikalbobla er det ingenting annet du tenker på, sier Lyngaas.

Startet i 1991

Mesteparten av den gamle skolebygningen ble jevnet med jorda for noen år siden, men da 1100 elever og ansatte flyttet inn i moderne lokaler høsten 2013, var også musikalen med.

Grunnleggerne Lars Hassel og Fridtjof Hjertaas har gitt seg, men veteranene Elin Stangnes og Helge Basmo står fortsatt for regi og tekst.

- En del av suksessen ligger i at vi har gjort dette 26 ganger før, sier produsent Endre Wright Skogrand.

Han tror musikalens rykte, både blant elever og de som bor i nærområdet, er viktig for at faget har eksistert siden 1991. I år er elever fra de fleste linjene representert, og lærerne har som tradisjon at ingen søkere får avslag.

- Men faget er såpass populært at ikke alle kan få sitt førstevalg lenger. At så mange vil være med, tror jeg sier noe om hvor stort behov unge har for å trene den kreative muskelen sin.

- Nervøs for at noe ryker

- Jeg har sceneskrekk, og vil ikke stå på scenen. Jeg er heller ikke så flink med skrumaskin, så da ble det ikke scenebygg. Men jeg ville være med, sier Hanna Mørk (18).

Symaskinen ble hennes redning. Sammen med Julie Lingås og Malene Bang (begge 17) har hun funnet seg godt til rette inne i rommet fjorårets musikalelever døpte «systuggu».

De trekker frem kyndig veiledning fra lærer Marit Olsen og miljøarbeider Lesley Klein som grunnen til at de greier å levere kostymene til «Moulin Rouge».

- Fra før har jeg sydd et putetrekk i tiende, sier Julie Lingås.

- Og jeg laget et forkle på barneskolen, sier Malene Bang.

- Vi får jobbe med mange artige farger, og får komme med forslag til hvordan ting kan se ut. Så må Marit godkjenne det, sier Mørk.

Hun forteller at det ikke bare er de som spiller i orkester eller står på scenen som får premierenerver.

- Jeg er nervøs for hurtigskift og for at noe skal ryke. I fjor måtte jeg sy i pausen.

- Noen vil slippe å stå på scenen

Marit Olsen og Lesley Klein er for musikalveteraner å regne. De har kjent hverandre siden de var tolv år og deler teaterlidenskapen. Klein har vært en del av musikaltradisjonen på Strinda i 15 år, mens Olsen feirer tiårsjubileum i år.

- Vi synes det er artig å møte ungdommene både på godt og vondt. De er helt herlige, og det er godt å kunne skryte av dem og bygge dem opp, sier Olsen.

Til daglig underviser hun i fransk og norsk, og i høsthalvåret bruker hun to timer i uka etter skoletid på musikalen. Når det nærmer seg februar blir det mer og mer hektisk.

- Musikal er kanskje ikke det hippeste, men mange er opptatt av det. For noen handler det om oppmerksomhet og å få vist seg frem. Andre er egentlig sjenerte, men har en liten skuespiller i seg. I motsetning til i andre fag, får alle som deltar se det konkrete resultatet av det de har jobbet med.

Lærerne lar seg imponere over at ungdommene tør å vise frem skjulte talent.

- Jeg blir ikke lenger overrasket over at de som er blyge dukker opp på scenen. Vi ser ofte at beskjedne og forsiktige ungdommer blomstrer når de er med på musikalen, sier Olsen.

- Det er veldig individuelt hvem som vil vise seg frem. Noen vil helst slippe, mens andre overrasker på scenen, og vi ser at det er veldig likt mellom gutter og jenter. Mange av ungdommene er kroppsfikserte, men sånn har det jo alltid vært, sier Klein.

Rutine bak lydbordet

Fra lydbordet følger Steffen Wevang Karlsen (16) og Peder Weiseth (17) med på det som foregår på scenen; unge skuespillere som fremfører den franske, halvdrøye tekstlinja fra «Lady Marmelade» foran kulisser som forestiller en bar i Paris.

Årets lydmenn blir av musikalens ledere beskrevet som de kanskje mest rutinerte noen gang. Steffen Wevang Karlsen har bakgrunn fra kultursenteret Isak og Juba Juba-festivalen, mens Peder Weiseth driver med musikkproduksjon når han ikke er på skolen.

- Jeg tenker meg inn i lyd- og lysbransjen, har jobbet i noen små prosjekter, men har aldri drevet med en svær oppsetning som dette. Hver dag er variert, sier Wevang Karlsen, som har ansvaret for orkesterlyden.

Peder Weiseth har ansvaret for alle mikrofoner, fra solistenes håndholdte til myggene som er festet på skuespillerne.

- Jeg er interessert i lyd og musikk, og lager house og remixer. «Moulin Rouge» er noe helt annet enn house, men jeg er så glad i musikk at det ikke betyr så mye. Det er teknikken som interesserer meg.

Også blant skuespillerne er det elever som ønsker å fortsette i det kreative sporet.

Oda Glasø Lyngaas er blitt såpass hardt bitt av basillen at hun ønsker å leve i musikalbobla også etter videregående.

- Jeg har søkt og kommet inn på musikallinja på Ringerike folkehøgskole. Jeg klarer ikke helt å gi slipp på det.

Musikalen settes opp fra lørdag 11. til torsdag 16. februar på Strinda videregående skole.