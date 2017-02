Dragqueen Latrice Royale: - Rasismen forsvant aldri, Trump har bare fått den fram i lyset

1. Hvem er du, og hva gjør du?

Jeg er Latrice Royal - verdenskjent og profesjonell dragqueen.

2. Hva kan folk forvente seg av deg på scenen ikveld?

Kveldens show (i Storsalen, red. anm.), skal være spekket av fyverkeri, stemning og glede. Folk skal gå ut med håp, sitrende av engasjement.

3. Har showet ditt et politisk budskap?

Ikke egentlig, men jeg er en forkjemper for menneskerettigheter og likestilling. Jeg har selv følt på diskriminering og skal fortelle om hvordan jeg kjempet meg gjennom det.

4. I disse Trump-dager, er rasisme og fremmedfrykt på fremmarsj i USA?

Rasismen forsvant aldri. I dag er den tydeligere fordi teknologien gjør alt mer synlig - vi får kommentarer og meninger slengt rett i trynet. At vi har en leder som er så direkte og fordomsfull, bidrar selvfølgelig til at folk snakker høyere om det enn de ellers ville gjort.

5. Opplever du mange fordommer som dragqueen?

Folk har fordommer basert på hvordan jeg ser ut: Jeg er en stor, svart mann på 193 cm, men størrelsen min har aldri stoppet meg, jeg gjør det jeg vil, når jeg vil.

6. Hva inspirerte deg til å gjøre det å være dragqueen til et show?

Nære venner overtalte meg til å delta på en konkurranse. Første gang gjorde jeg nesten ingen forberedelser og det gikk som det måtte: utrolig dårlig. Andre gang la jeg mer energi i både sko og kostyme, og tror du ikke at jeg vant hele amatørkonkurransen? Jeg fikk hundre dollar og gratis drinker i premie, nå sitter jeg her 25 år senere.

7. Hva synes du om Trondheim så langt?

Trondheim er en utrolig vakker by, og folk virker hyggelige. Det er sikkert idioter her også, men jeg har ikke møtt dem ennå.

8. Hva betyr det for deg å delta på Isfit?

Det er fantastisk! Å få lov til å snakke om diskriminering og gi håp til lovende studenter, det føles som om jeg får lov til å være med og forme verden. De som kommer i kveld er framtidens ledere.

9. Kan du tegne ditt selvportrett?

Jeg er ingen kunstner, men jeg får vel ta utgangspunkt i et bilde av meg selv og gjøre det beste ut av det, hehe.

10. Hvilket motto (eller hvilken filosofi) lever du etter hver dag?

"Get up, look sickening and make them eat it!"