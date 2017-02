Slik slutter Game of Thrones

Det er fortsatt to sesonger igjen av HBO-suksessen Game of Thrones.

Likevel mener professor i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Oluf Langhelle, at han allerede nå vet hvem som kommer til å vinne maktkampen om Westeros.

Hvordan kan han være så sikker?

– Jeg har ett forbehold, at forfatter George R. R. Martin har lest Max Weber, sier Langhelle til UiS.

OBS: Du kan lese halve artikkelen uten at vi røper noen navn fra serien!

Weber… hvem?

For ordens skyld (og for deg som har glemt mye fra forelesningene i sosiologi):

Weber regnes som en av grunnleggerne av moderne sosiologi.

Han var en tysk professor, og et av hans mest sentrale livsverk handler om byråkrati og makt som sosiale fenomener.

Det kan fort høres litt tørt ut, men makt og byråkrati er svært viktige temaer i fantasiuniverset.

Pluss vold, nakenhet og kuriøse skapninger som white walkers og drager, selvsagt.

Dersom du bruker Webers teorier og ideer om makt til å analysere Game of Thrones, vil du til slutt få en vinner, mener professoren, som selv er stor fan av serien.

OBS 2: Stopp her dersom du ikke vil høre teorien til Langhelle!

Blir Lannister-familien sittende på jerntronen? FOTO: HBO

Disse når ikke opp

– I Westeros er det i stor grad tradisjonelt herredømme som legitimerer makten – og det er en utrolig dårlig styreform, sier Langhelle.

Det som kjennetegner et tradisjonelt herredømme er en eneveldig hersker (eller herskerhus), at makten går i arv og at frykt holder folket i sjakk.

Det betyr at Husene Stark, Lannister, Baratheon, Tyrell, Baelish og Arryn er ute av spillet om tronen, mener professoren.

Og vinneren er…

Daenerys Targaryen!

Ifølge Langhelle kommer hun til å sitte på jerntronen til slutt fordi hun følger teoriene til Weber, hun har blodsbåndet til tronen og er mer karismatisk enn noen annen karakter.

I tillegg er hun veldig flink til å danne allianser med andre.

– Daenerys kommer til å gå i allianse med byråkratiet i The Night’s Watch, og med Varys, pluss et par-tre drager og en hær. Men det er de første som utgjør fundamentet for at hun i det hele tatt har et par-tre drager og en hær, sier Langhelle til UiS.no.

Så får vi se om professoren har rett…

