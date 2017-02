Maria Mena, dragqueens og fredsprisvinner: Dette skjer på Isfit

Pressesjef Dag Audun H. Kårdvet mener festivalens høydepunkt er Latrice Royale, en amerikansk dragartist som i følge programmet skal spre positivitet og holde showet «Here’s to life» på Samfundet 11. februar.

– Det er utrolig gøy å invitere en artist av dette kaliberet til Storsalen. Det kan by på sterke historier, bra show, og man kan lære mye av en person som har opplevd så mye som henne. Latrice har møtt mye motgang i livet; Hun vokste opp i slummen i California uten sin far og blandet seg tidlig inn i et belastet miljø. På starten av 2000-tallet ble Latrice dømt til 18 måneder fengsel på grunn av en narkotikadom, og skjebnen skulle ha det til at Latrices mor gikk bort i løpet av tiden tilbragt bak murene. I dag har Latrice snudd motvind til medvind og bruker all sin livserfaring på å lage forrykende shows som sjokkerer og inspirerer publikum verden over. Hun er en person med mange «merkeplapper», sier Kårdvet.

President Kristine Bjartnes mener også at Nobels fredsprisvinner Shirin Ebadi et høydepunkt.

– Det blir stort å høre om hennes arbeid for kvinner og flyktningers rettigheter. Ebadi er stort forbilde for meg!

Maria Mena kommer. Et hav av artister står på scenen, blant annet kommer Maria Mena 13. februar. Komiker Sofie Frøysaa som er aktuell med showet "Ambisiøs og deprimert", og har spilt på blant annet Latter i Oslo, er også et spennende navn.

– Jeg forventer at både Studentersamfundet og Trondheim blir fylt av masse glede og latter, samtidig som tematikken vi tar opp kan være tung og alvorspreget. Jeg håper at alle deltakere, frivillige og besøkende har tid til gode samtaler med hverandre og kan dele erfaringer og opplevelser. Vi håper at alle kjenner at de har lært noe etter ISFiT, sier Bjartnes.

Hva bør man delta på under Isfit?

- Alt!, sier Bjartnes engasjert, før hun utdyper:

– Det er fortsatt ledige billetter til det kenyanske aktivistbandet Sarabi som spiller på Klubben, det samme gjelder The orchestral joik project som spiller i Olavshallen. Jeg oppfordrer også alle til å delta på debattmøtene og ta en tur innom kunstutstilligene på Galleri KIT.