Dette er ikke lenger det mest likte bildet på Instagram

Alles Insta-yndling Selena Gomez, tronet Insta-toppen med 8 av de 10 mest populære bildene ifjor. Hun snappet rekorden fra ekskjæresten Justin Bieber da hun la hun en Cola-reklameselfie 13. juli, og har bitt seg fast siden.

Men - nå er den tid forbi: Queen B og Jay-Z venter barn. Tvillinger!

Nyheten spredde seg raskt i medier verden over, men flest «klikk» er det nok Beyoncé selv som kan vise til.

Superstjerna har akkurat passert 93 millioner følgere på bildedelingstjenesten, og i skrivende stund har bildet av henne med slør og gravid mage foran en blomsteroppsats fått over 7,3 millioner likerklikk (i løpet av 13 timer), og antallet stiger stadig.

Bildet ble lagt ut i åttetiden onsdag kveld, norsk tid. Under bilder skriver hun:

«Vi vil gjerne dele vår kjærlighet og lykke med dere. Vi har blitt velsignet to ganger. Vi er utrolig takknemlige for at vår familie vil vokse med to, og vi takker for alle deres velsignelser. - The Carters.»