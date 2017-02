Sendt en Insta-melding du angrer på i fylla? Fortvil ikke - slik sletter du den

«Gjorde det vondt da du falt fra himmelen?»

«Jeg har mistet sengen min, kan jeg låne din?»

«Hva vil du ha til frokost i morgen? ;-)»

«Hsalla, hcvordsan går dwt, bby?»

Verden er full av dårlige sjekkereplikker, og etter et par drinker for mye, virker de ofte hakket kulere enn de faktisk er.

Instagram er fullt av (fulle) folk som blar seg gjennom bilder av den hotte fyren (eller dama), og likerklikk og direktemeldinger på Instagram er for mange en slags Tinder 2.0.

Mange av oss har kanskje et ekstra godt øye til noen på Instagram, og etter et par glass virker det ofte som en god idé å sende den du beundret (inntil nå iallfall) i all hemmelighet, en melding. For hva kan gå galt, egentlig?

Lørdag klokken 23.52: Å sende en søt Insta-melding er sååå romantisk, liksom.

Søndag klokken 04.23: ...

Slik sletter du meldingen usett

Eller hva når du finner et skikkelig latterlig bilde noen har lagt ut, som du veldig gjerne vil dele med bestissen din.

Å være kjapp i avtrekkeren er ikke alltid smart, og ved en feil endte meldingen opp hos den som sendte bildet, og ikke i innboksen til vennen din. Yikes.

Pust rolig. Hvis uhellet først er ute, er den den gode nyheten at det finnes håp. Det går nemlig an å «usende» meldingen.

Det var Cosmopolitan som først meldte denne gode nyheten.

Du er likevel avhengig av at du klarer å gjøre dette før crushet eller den som har lagt ut et lol bilde har åpnet og lest meldingen, men det er jo verdt er forsøk.

Slik gjør du det:

1. Først må du ha sendt meldingen i utgangspunktet

2. Trykk og hold fingeren inne over meldingen du sendte. Da vil du få opp muligheten til å angre/unsend:

3. Trykk angre/unsend og se at meldingen på magisk vis forsvinner foran øynene dine: