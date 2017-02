Disse spiller på Trondheim Calling i kveld

Pom Poko

Olavshallen, Lille sal, 19:30

- En blanding av slemme og søte ting.

Pom Poko er et fresh band som henter navnet fra en japansk anime film med referanser til sterke rytmer.

- Vi representerer er en blanding av veldig slemme og søte ting - vi kan vel kanskje kalle oss en slags svart sukkerpunk, sier gitarist Martin Miguel Tonne.

Bandet gleder seg til å spille på Trondheim Calling, og gleder seg til å gå på scenen med så mye god energi i salen. De skal selvfølgelig go all inn selv også.

- Stemninga på Trondheim Calling er helt spesiell, den skaper følelser, ja, man kan nesten sammenligne det med å se på YouTube-videoer av gira valper, ler trommis Ola Djupvik.

Foruten Martin og Ola består bandet av Jonas Krøvel på bass og Ragnhild Fangel Jamtveit på vokal. Selv om gjengen møttes på folkehøgskole, og har vært venner lenge og alle har gått på folkehøyskole sammen, har de kun spilt sammen i fem måneder. De har ikke holdt så mange konserter ennå, det gjør opplevelsen av å spille på Trondheim Calling ekstra spesiell.

- Vi skal ha med dansere med syke kostymer, og vi kommer til å bare være "dritglade" når vi spiller, tipper jeg, avslutter Martin.

Wonder The Boy

Søstrene Karlsen, 21:30

- Jeg vil skape en annen stemning enn vanlig rap

Det forteller Markus Røe, bedre kjent som Wonder The Boy. 15-åringen som omtales som en av Trondheims mest lovende unge stjerner om dagen, er nemlig bevisst på sitt eget musikalske uttrykk.

- Vanlig rap består av bare rapping, men jeg har valgt å blande inn sang i tillegg for å skape en melodisk twist. Den beste beskrivelsen er melodisk hip hop, sier han.

Dette er første året han deltar på Trondheim Calling - men han har allerede god erfaring med å spille for oss trøndere.

- Det er litt sykt, det har bare vært ett år siden jeg slapp første musikken, så det er fett, jeg er litt stolt av alt jeg får være med på, avslutter han.

Dreamarcher

Teaterhuset Avant Garden, 21:30

- Musikken vår skal prøve å være en litt unik og annerledes opplevelse

Det forteller gutta i Dreamarcher. Bandet er forholdsvis nytt, og representerer postmetal- sjangeren. Bandet består av Kim Christer Hylland på trommer og vokaler, Ruben Aksnes på bass og vokaler, Viljar Dyvik Sellevold på gitar og Odd Erlend Mikkelsen på gitar.

- Vi har ikke så mye greier, og effekter, forklarer Kim.

Hele bandet kommer fra Odda i Hardanger, og bandet ble startet for litt over ett år siden. Tanken bak oppstarten av bandet var at de ville lage noe eget, og ville utfordre både seg selv og publikummet.

- Vi lager ting som vi synes er fett å spille, så vi har lyst til å gjøre det ordentlig på en måte, sier Ruben.

- Ja, det er kult å være her nå. Selv om vi alle har spilt her tidligere, er det første gang vi kommer offisielt som Dreamarcher.

Broen

Olavshallen, Lille sal, 23:30

- Vi skal gi en "groovy" musikalsk opplevelse med masse publikumskontakt

Det sier vokalist Marianna S. Angeltaki Røe vet nøyaktig hvordan hun vil gi publikum den ultimate konsertopplevelsen.Broen er et pop musikk band som gir en opplevelse som setter live musikk i fokus. Foruten Røe består bandet av Anja Lauvdal på synths, Lars Ove Stene Fossheim på gitar, Hans Hulbækmo på trommer, Heida Karine Johannesdottir Mobek på tuba og Marianna S. Angeletaki Røe på vokaler. Samtlige medlemmer kommer fra, eller har studert i Trondheim, i løpet av årenes løp, og legger ikke skjul på at det er kult å spille på Trondheim Calling.

- Det er kult, det er det, sier de.

Hans forteller at musikken er et resultat av alles personlighet, og her er det helt klart at mye sjel og følelser er involvert. Live-musikk og publikumskontakt er spesielt viktig:

- Det er ikke enveiskommunikasjon i det hele tatt, sier Lars Ove.

Hans og Lars Ove forteller at bandet ble startet for å utforske noen grenser og perspektiver.

- Vi har utforsket nye og frekke ideer, og se hvilke muligheter populærmusikken egentlig gir, avslutter de.

