Kvinnelige kinohelter måler krefter med superheltene

En klar trend denne filmvåren er fortellinger om smarte, sterke kvinner.

– «Hidden Figures» hadde nettopp premiere i Statene der den åpnet stort og fikk meget god mottakelse. I Oslo planlegger vi en stor festpremiere på selveste 8. mars, sier Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino i Oslo. Hun snakker om filmen som kaster lys over tallknuserne som jobbet hos NASA på 60-tallet. De muliggjorde oppskytingen av romfartøyet som fikk astronaut John Glenn i bane rundt jorden.

– Dette er helt klart en vår med sterke og tilstedeværende kvinner på kinolerretene. I tillegg er filmene gode, og det er selvsagt ekstra gledelig, sier Berg. Og forteller at vi allerede nå til helgen får se en kul Kari Bremnes som den dyktige og målbevisste Harrieth Hansen i filmen «Kings Bay».

– Det er lenge siden vi har sett en politisk, spennende, norsk thriller i kinosalen, mener hun. Og nevner også Natalie Portmans Jackie Kennedy-portrett:

– Natalie Portman er Oscarnominert for sin rolletolkning, der hun portretterer moteikonet og presidentfruen i dagene rett etter JFK ble skutt. Filmen går tett på, dette er helt klart verdt en nominasjon.

Ung heltinne

Også unge kinogjengere får følge en sterk og handlekraftig kvinnelig karakter når Disney sender den animerte heltinnen «Vaiana» til norske kinoer fra 3. februar.

– Dette er en film som kommer til å trekke horder til kinosalene, og jeg blir imponert over overskuddet, musikken og ikke minst den unge jentas pågangsmot i filmen, sier programsjefen. Som er overbevist om at mange kommer til å nynne på «Vaiana»-sangene utover våren.

Fengende toner blir det også når «La La Land», som nettopp fikk 14 Oscarnominasjoner, inntar landet 24. februar.

– Emma Stone spiller her mot Ryan Gosling, og det er lenge siden vi har sett denne form for deilig romantikk på det store lerretet, mener Berg til NTB.

– Forventninger til Belle

Berg gleder seg også til den actionfylte eventyrfilmen «Wonder Woman».

– Der spiller vår egen wonder woman Lisa Loven Kongsli en av de superkule damene. Men den filmen det kanskje er aller mest forventninger til akkurat nå, er «Skjønnheten og udyret» – som kommer på kino i mars.

– Mange har et sterkt forhold til animasjonsfilmen, og det vi har sett av denne nye spillefilmen, der Emma Watson spiller Belle, lover meget godt, fremholder hun. Berg skyter inn at hun også vil trekke fram filmer i det litt mindre formatet, som får premiere i vår – der kvinner spiller sterke roller.

– Da vil jeg trekke fram den rumenske «Den store prøven», svensk/norske «Sameblod», brasilianske «Aquarius» og sørkoreanske «Kammerpiken». Dette er filmer det er verdt å sjekke ut, understreker programsjefen – som er glad for at dette også blir en filmvår for hele familien:

– Bare her i Norge kommer det ni nye barnefilmer i ulike sjangre denne våren. I tillegg til de store amerikanske og noen europeiske, så vil barnefamiliene ha et spesielt godt tilbud fram til sommeren.

Fakta om kinovåren

Her er utvalgte kinopremierer i tiden fremover:

27. januar:

* «Kings Bay»: Thriller med Kari Bremnes i sin første filmrolle.

3. februar:

* «Gold»: Komedie om gulljakt med blant andre Matthew McConaughey.

* «Rings»: Vårens store skrekkfilm er tredje grøss ut i «Ring»-sagaen.

* «Vaiana»: Disneys storsatsing satser på å sjarmere oss med sang og sjøreise.

10. februar

* «Fifty Shades Darker»: Vi følger Christian Grey og Anastasia Steele videre på erotikkens sti.

* «Lego Batman-filmen»: Gotham City er full av skurker igjen.

* «Moonlight»: Mahershala Ali spiller langeren Juan, som blir gutten Chirons skytsengel. Independenthit.

17. februar

* «Eventyr i Arktis»: Lanseres under parolen «Girlpower i Arktis».

* «Jackie»: Natalie Portman spiller Jacqueline Kennedy.

* «The Great Wall»: Actionfilm med Matt Damon.

* «Trio – Jakten på Olavsskrinet»: Norsk spenningsfilm for barn og unge.

24. februar

* «La La Land»: Gammeldags Hollywood-romantikk med Emma Stone og Ryan Gosling.

* «Trainspotting 2»: Tjue år har gått, men mye er som før.

3. mars

* «Barndom»: Ny dokumentar fra Margareth Olin.

* «Det er bare verdens undergang»: Drama med Marion Cotillard.

* «Logan»: Science fiction med Hugh Jackman.

10. mars

* «Hidden Figures»: NASA-moro med blant andre Octavia Spencer.

* «Karsten og Petra – ut på tur»: Barnefilm om familie, forelskelse og fjellvettreglene.

* «Kong: Skull Island»: Oppdagelsesspenning med blant andre Tom Hiddleston.

* «Sameblod»: Norske Lena Cecilia Sparrok spiller i denne prisbelønte svensk-norske filmen.

* «Tungeskjærerne»: «Små barn, store kniver», heter det om denne dokumentaren.

17. mars

* «Moderne kvinner»: Elle Fanning og Annette Bening spiller i dette dramaet.

* «Kvinne, ukjent»: Med små, men sterke virkemidler fortelles historier fra Europa.

* «Ishavsblod»: En arktisk, havgående roadmovie, med barske kvinner og menn.

* «Patriots Day»: Dramathriller med Mark Wahlberg.

* «Skjønnheten og udyret»: Endelig skal de ut på parketten igjen.

24. mars

* «Kjempen»: Beskrives som en svensk Forrest Gump historie.

* «Life»: Science fiction-thriller med Ryan Reynolds og Jake Gyllenhaal.

* «Oskars Amerika»: Mer norsk barnefilm, og her har Marie Blokhus mønstret på.

* «Silence»: Liam Neeson og Adam Driver er med på Martin Scorseses nye utflukt.

31. mars

* «Girl in the Shell»: Scarlett Johansson i actionform når dette mangafenomenet er filmatisert.

* «Hoggeren»: Drama med Anders Baasmo Christensen.

* «Mesteren»: Drama med Jacob Oftebro.

* «Smurfene. Den hemmelige landsbyen»: De små blå er tilbake.

7. april

* «Going in Style»: Krimkomedie – om å rane en bank.

* «Gråtass redder gården»: Nye utfordringer for favorittkjøretøyet.

* «Kammerpiken»: Psykologisk drama i sørkoreansk tapping.

* «Their Finest»: Gemma Arterton tar oss med tilbake til 2. verdenskrig.

* «Tulip Fever»: Alicia Vikander spiller hovedrollen i dette kostymedramaet.

12. april

* «Fast & Furious 8»: Spenn på deg setebeltet og si hei til Vin Diesel og co. igjen.

* «Lyst»: Norsk skrekkfilm.

28. april

* «Power Rangers»: Ungdom med superkrefter slår til igjen.

* «Raw (grave)»: En grøsser som får folk til å besvime i kinosalen, ryktes det. Filmen har ubestemt aprilpremiere.

5. mai

* «Guardians of the Galaxy Vol 2»: Det loves høy actionfaktor når Marvel sender disse superheltene på oppdrag igjen.

12. mai

* «Baywatch»: Badevaktlivet skildre på lerretet med blant andre Zac Efron og Dwayne Johnson.

* «King Arthur: Legend Of The Sword»: Guy Ritchie har regien på actioneventyret, med Charlie Hunnam som King Arthur.

* «Alien: Covenant»: Det andre kapitlet i forhistorien servers her, med Michael Fassbender i front.

24. mai

* «Pirates of the Caribbean: Salazer's Revenge»: Johnny Depp og Orlando Bloom er pirater på eventyr igjen, og bak regiroret står norske Espen Sandberg og Joachim Rønning.

9. juni

* «The Mummy»: Nytt actioneventyr med Tom Cruise

* «World War Z 2»: Zombiene var ikke død. Brad Pitt tar saken.

