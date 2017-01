«Skam»-William skal klimaopplyse unge i kortfilm

Kortfilmen viser hverdagslivet til en familie i 2050, når den globale oppvarmingen har økt med to grader, melder NRK Hedmark og Oppland.

Med bakgrunn i en forskningsbasert rapport fra klimaaktivisten og forskeren Thomas Cottis, kalt «En framtid du ikke vil ha», har Snöball Film laget opplysningsfilmen.

Følg trd.by på Facebook

Les også: Nora og William er på navnetoppen

– Thomas Hayes kom veldig høyt på listen over skuespillere vi ønsket oss til denne filmen. Det er veldig kult at akkurat han ønsket å bidra i et så viktig prosjekt, sier produsent i Snöball Film, Jonny Westernes, til NRK og utdyper:

– Vi håper filmen vil ha en tankevekkende effekt hos de unge. Klima utvikler seg i en veldig feil retning og det er en enorm treghet blant politikerne som må ta beslutninger for å snu dette.

Les også: «Skam» tar av, men serien går fortsatt i minus for NRK

Kortfilmen vil, sammen med annet materiale, legges ut på et nettsted med samme navn som filmen. Det håper Cottis vil gi ungdom økt forståelse for hvor verden kan bære hen for dem.

– Foreldregenerasjonen tillater seg å velge enkle løsninger fremfor klimavennlige. Det skremmer meg at barn og ungdom godtar det. Vi har altfor lite ungdomsopprør i vår tid, sier klimaaktivisten.

Flere «Skam»-saker:

«Skam»-skole stenger dørene for danske fans

Kjæresteparet Niklas (21) fra Steinkjer og Robin (22) fra Tønsberg mener NRK-serien Skam viser hvor fint det er å være homofil.

Les også: Lisa Teige (18) fra «Skam» fikk krevende rolle i «Forestillingen».

«Skam» er en kjempesuksess i Danmark, og like før jul ble det kjent at serien er solgt til USA.

«Skam»-Josefine skal spille popstjerne på Trøndelag Teater