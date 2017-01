Snart kommer denne sleipe politikeren tilbake

Og for en timing!

Samme dag som Donald Trump ble sverget inn som USAs nye president, publiserte House of Cards denne Twitter-meldingen:

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) January 20, 2017

We make the terror

I videoen får du høre en gruppe barn sverge troskap til det amerikanske flagget (Pledge of Allegiance).

Flagget de henvender seg til, henger opp ned og vaier i vinden utenfor den amerikanske kongressen.

Den femte sesongen av den populære Netflix-serien ser ikke ut til å bli en solskinnshistorie.

I tillegg til at været utenfor kongressbygningen er ganske grått og dystert, inneholder annonseringen på Twitter en liten melding: «We make the terror».

Et spark til avslutningen forrige sesong, hvor president Underwood tydelig sa fra at han ikke underkaster seg terror, men at det er han selv som står for terroren:

Premiere i mai

Den nye sesongen kommer på Netflix 30. mai.

House of Cards gikk for første gang på lufta i 2013 og handler om politikeren Frank Underwoods vei til toppen i amerikansk politikk.

For å bli verdens mektigste mann må han ta i bruk en del skitne triks.

En av hans nærmeste støttespillere er kona Claire. Et forhold som fikk seg en skikkelig smell i forrige sesong.

