Disse seriene kan redde deg når du er syk

Har du nettopp våknet, satt på vasken med svett sengetøy og er klar for å gjøre absolutt ingenting resten av dagen?

Bra! Hva med en serie? Enten en ny, eller kanskje en du har sett før?

Det er ekstremt mye å velge mellom der ute, og du kan fort bli overrasket over hvor mye du ikke husker av en serie du syntes var knallbra.

Følg trd.by på Facebook

Her kommer et utvalg serier som kan gjøre dagen litt bedre, og dempe skyldfølelsen av å sette medstudenter eller kolleger i stikken.

The Crown

Utgitt: 2016

Sesonger: Én, nummer to er på vei.

Passer for: Ca. 38 grader i feber.

Interessert i engelsk kongefamilie? Du kan fort bli overrasket. Det er lett å sluke en hel sesong i løpet av en helg dersom ingenting annet er på planen.

Visste du forresten at The Crown er Netflix' dyreste serie noensinne?

Vi blir tatt med inn i Buckingham Palace, inn på soverom og gullbelagte værelser hvor dronningen taklet rollen som mor, kone og monark med hele verdens øyne rettet mot seg.

Dette er kosefeber-serien. Passer for deg som akkurat er syk nok til at du ikke kan gå på jobb, men likevel klarer å holde deg våken - slik at du får med deg alle detaljene.

En god nummer to:

Game of Thrones:

En fin jeg-føler-meg-ikke-helt-på-topp-serie.

Likevel, er du førstegangs-seer av den megapopulære serien, bør du vurdere å utsette den til du holder 37 grader, siden det er så enormt mange karakterer å holde styr på!

I sommer skal vi kle oss som gjengen fra Game of Thrones

Det er kun 13 episoder igjen av Game of Thrones

FORSKNING: Derfor er du hekta på Game of Thrones

House of Cards:

Medlemmet i den amerikanske kongressen som stiger i gradene, og bruker ymse triks og hjelpemidler for å komme seg dit.

Skittent spill. But it's politics...

Breaking Bad

Utgitt: 2008

Sesonger: 5.

Passer for: Ca 38,5 grader i feber.

Den flotte, flinke og snille kjemilæreren som blir en fryktet narkotikabaron! Hvem hadde trodd det?

Walter White har fått kreft, og det er skikkelig ille. I håp om å etterlate en god slump penger til familien før han skal i jorda, begynner ungdomsskolelæreren å lage metamfetamin.

Du skjønner desperasjonen, du blir glad i mr. White, men hater ham samtidig.

I Breaking Bad er det greit å følge litt med, flere av handlingene underveis får store konsekvenser for narkotika-kokkene senere i serien.

Så med 38,5 på termometeret, er du akkurat innenfor.

En god nummer to:

The OA:

Praire er borte i sju år, ingen vet hva som har skjedd. Plutselig kommer hun tilbake. Arrene på ryggen ser ut som utenomjordiske tegn, hun er livredd for fysisk kontakt, men hun har fått tilbake synet?!

Stranger Things:

En liten by hvor skumle ting begynner å skje.

En avdanket alkoholisert sheriff, en hemmelig militærbase, et monster fra en annen dimensjon og ei lita jente med mystiske egenskaper.

Og noen kule kids på sykkel!

Vikings

Utgitt: 2013

Sesonger: 5.

Passer for: Ca 39 grader i feber.

Det koker under dyna, og det koker over for kvasse vikinger på skjermen også.

Kort fortalt: Ragnar er konge, og gira på mer makt og rikdom. Han finner veien til England og senere Frankrike.

Det koster både ham og familien dyrt.

Dette vet vi om den nye sesongen av «Vikings»

Vi kan nevne mange intriger, i tillegg til en god slump blod og sex.

Du kan fort få taket på handlingen, så noen små snork og turer på toalettet, uten å sette serien på pause, går helt fint.

En god nummer to:

LOST:

Husker du denne?!

Med så mye i feber som du ruger på nå, så kan en kjapp lur fort bli til flere timer.

Og jeg lover deg at flykrasj-gjengen fortsatt er strandet på øya når du våkner.

For deg som ikke gidder å gå i gang med serien, så kan du se fem sesonger på åtte minutter i videoen over.

24

Utgitt: 2001

Sesonger: 8.

Passer for: Ca 39,5 grader i feber.

Du føler deg halvveis død, og den eneste som kan redde deg er Jack Bauer.

Agenten som i en årrekke har reddet millioner av mennesker og et knippe presidenter fra en sikker død.

Dette er serien for deg som ikke klarer å følge med, men likevel takler å se noe som får svetteperlene til å trille hakket kjappere.

Gikk du glipp av den sykt spennende avslutningen i forrige episode? Slapp av, ny cliffhanger kommer hvert øyeblikk.

Før hver episode begynner, får du også en «previously on 24»-oppsummering

Det er egentlig alt du trenger...

En god nummer to:

Senga. Min personlige favoritt.

Over 40 i feber?

Gå til legen.

Sett noen av disse seriene tidligere? Da kan du øke feberskalaen med opptil 0,5 grader, men prøv å ikke passere 40-tallet....