Farmen-Marna: - Jeg var en for stor konkurrent.

- Det var jævla surt å bli sendt hjem etter så kort tid. Men jeg skjønner dem godt. Jeg var en alt for stor konkurrent for de andre. Jeg røk på et kompliment, sier Marna til Dagbladet.

35-åringen er selv oppvokst på gård, noe hun prøvde å ikke fortelle de andre.

- Jeg prøvde å ikke flagge det for høyt, men de fikk det vel med seg. Jeg løy ikke om det eller noe, jeg prøvde bare å ligge litt lavt, sier bloggeren.

Likevel ble det hun, og ikke Linni Meister (31), som måtte forlate «Farmen kjendis».

Følg trd.by på Facebook

Unge lovende tilbake - enda ærligere enn før

Nytt stjernelag i Torsdagsklubben

Ingen taktikk

Å komme inn på gården var tøft for den 35 år gamle tobarnsmammaen, som føler hun møtte spisse albuer da hun og Linni troppet opp som utfordrere etter to uker.

- Det var en satt gjeng vi kom inn til, og vi som utfordrere møtte motstand med en gang. Det var mentalt tungt rett og slett, forteller Marna til Dagbladet.

35-åringen hadde ingen taktikk da hun kom til Storøy. For henne var det viktig å få så mye erfaring som overhodet mulig. Uansett om hun ville bli der kun i fire dager- eller stå løpet helt ut.

- Fokuset var bare på å ha det gøy der inne. Jeg visste jo ikke hva de trengte heller, sier Marna som alltid har drømt om å være med i «Farmen».

- Jeg har sett alle sesongene, og har alltid tenkt at det ville vært en fantastisk opplevelse. Og nå fikk jeg endelig muligheten til å oppleve det, forteller Marna.

Hvem overrasket deg aller mest der inne?

- Det må være Lothepus. For en entertainer og for en karakter. Han fortalte meg at han sydde en kjole av en gardin til dattera en gang! Hvem hadde trodd det??

Om du ikke hadde blitt sendt hjem, kunne du da vunnet «Farmen kjendis» tror du?

- Jeg er ikke den som gir meg lett, og jeg ser ikke på meg selv som en dårligere kandidat enn andre, så jeg hadde nok kommet ganske langt. Jeg har en tendens til å vinne ting jeg er med på!

Disse TV-seriene blir fornyet i år