Unge lovende tilbake på skjermen - enda ærligere enn før

Når «Unge lovende» vender tilbake fredag, lover serieskaper Siri Seljeseth en andresesong som er ærligere enn den første.

– Det blir fortalt historier der som jeg er glad i, sier Seljeseth (28) – som ikke bare er ung og lovende lenger: Hun har levert og er suksesserklært. Allerede er sesong tre under arbeid: Den spilles inn til våren, forteller hun til NTB.

Suksessen til første sesong traff henne litt uventet, sier hun samme uke som seks nye episoder av «Unge lovende» slippes løs på seerne på nett – før lineær TV får sitt fra tirsdag av.

– Det fungerte bra for første sesong, så da fortsetter vi med det. Jeg tenker på serien som en tre timers film, da kan vi strekke handlingen utover på en annen måte også. Det er slik jeg liker å se serier – i ett.

At det blir en tredje sesong, bestemte NRK seg for etter å ha sett råklipp av sesong to. Det gjorde at Seljeseth og co. ikke rundet av handlingen. I stedet er det en mer åpen slutt.

– Samtidig vil jeg ikke ha for mange sesonger, fordi «Unge lovende» handler om en spesifikk tid i livet som er intens – men som ikke varer lenge.

Må ikke velge

– Konkurranseforholdet mellom «Unge lovende» og «Skam» har fått mye oppmerksomhet?

– Hadde dette vært mannlig drevne serier hadde de to seriene neppe blitt satt opp mot hverandre. Ingen sier «du må velge mellom Nobel og Frikjent». Men fordi begge har unge kvinner i front, ble det oppslag om «cat fight». Vi kjente oss ikke igjen i det hele tatt, vi er kjempefans av dem!

Seljeseth synes heller ikke det er produktivt å tenke at seriene er i konkurranse med hverandre, og tenker heller de bygger hverandre opp. Seriene er også svært forskjellige, forklarer hun:

– «Skam» representerer ungdomstiden med håp og stjerner i øynene, mens «Unge lovende» foregår i brytningspunktet mellom drømmene og virkeligheten. Derfor treffer vi ikke de helt unge, de har ikke vært der ennå.

– Men det har du?

– Jeg har fått såpass distanse til det som har skjedd, at jeg ser humoren. Ting som var tragiske da de skjedde, viser at formelen stemmer: Gi det tid, og det blir komedie.

