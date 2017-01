- Sto opp og googlet som en gal

Torsdag ble årets første utgave av «Nytt på nytt» filmet. Denne gangen med Bård Tufte Johansen i programlederstolen. Ordene gikk litt i ball og ved en anledning brukte han feil fasit, men ellers mener han selv det gikk bra.

- Det ble jo litt ekstratagninger, og jeg var litt nervøs, så alt sitter ikke helt enda. Men det var veldig fine gjester, og god stemning fra publikum. Jeg tror det kan bli et ålreit program, sa han til VG etter opptakene.

- Googlet som en gal

Det var to ting han var redd for før første sending.

- Sønnen min har omgangssyken, så jeg var redd jeg selv skulle bli syk. Også var jeg redd for om det hadde kommet masse store nyheter som jeg hadde gått glipp av, som at Johaug og Northug hadde fått barn, eller Trump hadde angrepet et land eller noe. Så jeg stod opp et par ganger og googlet som en gal, hehe.

Det er Jon Almaas (49) som har ledet NRKs store fredagssuksess i 17 år. I oktober i fjor ble det klart at Bård Tufte Johansen (47) tok over stafettpinnen i vinter.

- Skal prøve å ikke ødelegge

Da Almaas begynte i 1999 var det den gang sammen med Anne-Kat. Hærland og Knut Nærum. Siden har det vært mange utskiftninger, og for tiden er det Pernille Sørensen og Johan Golden som er Almaas' makkere.

- Jon var en dritflink programleder. Jeg skal forsøke å videreføre det, og ikke ødelegge noe. Men jeg er jo stand-up-komiker, og har nok litt en litt mer vitsete stil. Jeg får prøve å overraske panelet litt, sier komikeren til VG.

