Gledesalarm! Snart er Prison Break tilbake

Prison Break er serien som nekter å dø. Etter en lang pause er den femte sesongen fra amerikanske Fox snart klar for tv-skjermene.

For ordens skyld: Er du blant dem som hater spoilers, kan du like gjerne klikke deg ut av saken nå

«Michael Is Alive»

Mye tydet på at Michael døde av hjernesvulst på slutten av forrige sesong. I slutten av den fjerde sesongen sørget gjengen over Michaels gravstein, men kanskje var han ikke død likevel?

Og helt riktig: Den siste traileren er merket «Michael Is Alive».

– Det ser ut som broren din er i live, sier T-Bag til Lincoln i den nye traileren. Dermed er det på’an igjen. Oppgaven blir dermed, kanskje ikke helt oppsiktsvekkende, å få Michael ut av det nye fengselet.

Premiere i april

Michael sitter fengslet i Ogygia fengsel i Sana, som er hovedstaden i Jemen. I den ferske traileren skytes det med skarpt og eksplosjonene sitter løst, så det ligger neppe an til å bli en kjedelig sesong. De to traileren viser med all tydelighet at Sana ikke er en stabil by, og det kanskje skape problemer når Michael skal befris.

Som alltid er det TV 3 som sitter på de norske rettighetene. På amerikanske tv-skjermer dukker den nye sesongen opp i april, men det er ikke kjent når sesongen går på norske skjermer. Den nye sesongen er satt nesten åtte år fram i tid, i forhold til slutten på den fjerde sesongen.

Gamle kjenninger som Sara Tancredi, C-Note og Fernando Sucre er også med i den kommende sesongen.

Her den første traileren fra den nye sesongen: