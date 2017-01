Stjernelag i ny «Mandagsklubben»

Øvrige medlemmer i klubben er Atle Antonsen, Anne Rimmen, Dag Sørås og Mandagsklubben-veteranen Thomas Giertsen, skriver VG.

Etter det avisen kjenner til, vil de sju rullere på de tre «faste» plassene i panelet. I tillegg vil det alltid være to gjester til stede i programmene.

«Mandagsklubben» så dagens lys på TVNorge i 1996 med Kari Gjæver Pedersen som programleder og Giertsen og Bjarte Hjelmeland som faste paneldeltakere. Satiren gikk imidlertid langt, så langt at programmet ble stanset allerede etter ni episoder etter at Hjelmeland tilsynelatende hadde urinert på ukebladet Se og Hør. Det viste seg at han med ryggen mot kamera hadde helt øl over bladet. Silje Stang overtok kapteinsrollen ved nylanseringen i 1998, da med Nils Ole Oftebro som Giertsens panelmakker.

Siden gjenoppsto programmet enda en gang på TVNorge, før det dukket opp igjen som «Torsdagsklubben» på TV 2 i 2002. Da med Stang, Giertsen og Otto Jespersen som fast inventar. Siste utgave ble sendt i desember 2008.

