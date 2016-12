Spiller psykosepasient i ny kortfilm

Lisa Teige, best kjent som karakteren «Eva» i «Skam», har fått en mørk rolle i den nye kortfilmen «Forestillingen» som er regissert av Wilde Siem, skriver VG, som først omtalte saken.

Siem studerer ved Westerdals i Oslo og har skrevet manuset som en del av studiet.

Filmen handler om en bekjent av både Siem og Teige, som for tre år siden ble alvorlig syk og tvangsinnlagt i psykiatrien. Den skildrer Siems opplevelse av å komme på besøk på sykehuset, og at jenta hun skulle besøke var så syk at hun ikke enset henne, skriver VG.

Teige har fått rollen som den syke jenta.

- Jeg tenkte en stund etter at jeg hadde sagt ja at dette kanskje ble for vanskelig. Det er et seriøst tema, og jeg ville gjøre det bra. Nå tenker jeg at det er veldig positivt at vi får vist det frem. Dette er et så viktig tema, og jeg lærte selv mye av å gjøre filmen. Jeg håper de som ser den opplever den på samme måte, sier Teige til VG.

