Internett-trendene vi husker best fra 2016

Hundetryner på Snapchat

Et bilde publisert av Kylie (@kyliejenner) tirsdag 27. Sep.. 2016 PDT

Og alle andre snap-filter for den saks skyld! Det ser ikke ut som det å skylle seg selv ned i do eller se et forvrengt trynebilde av seg selv blir kjedelig med det første.

- Folk kommenterer at jeg ligner på Kim Kardashian

Del et ungdomsbilde på Facebook

Trenden med å legge ut ungdomsbilder av seg selv på Facebook tok helt av i august og september, og daglig ble feeden fylt opp med glimtskudd fra det glade 70-80-90-tall.

Underboob

Cosmopolitan omtalte underboob som den nye kløfta. Sophie Elise ble i alle fall revet med av denne trenden.

Dabbing

Sports Illustrated beskriver dansen slik: «Dansen er enkel, man lener seg inn i albuen som om man skal nyse». Trenden med å gjøre denne bevegelsen tok helt av på sosiale medier i 2016.

Mannequin challenge

#MannequinChallenge #BlacChyna En video publisert av Ray (@hautehoopla) fredag 11. Nov.. 2016 PST

Det å filme en gruppe personer eller seg selv som står helt stille, altså som utstillingsdukker, tok helt av på Instagram og Twitter ei stund.

Livestreaming på Facebook

I april lanserte Facebook sin live-funksjon, hvor hvem som helst kan sende direkte videoer på tjenesten. Dette har blitt tatt i bruk av både media, privatpersoner og bedrifter.

360 graders videoer og bilder

Funksjonen «360 Photos» lar Facebook-brukerne se vennenes bilder på en helt annen måte enn før.

Hvis man sitter på mobil kan man vippe skjermen fremover, bakover og til siden og se hva som befinner seg «rundt neste sving». På PC kan man dessuten «dra» i bildet med musepekeren, og får da sett bildet fra alle mulige slags vinkler. Dette er også mulig med video.

