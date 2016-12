Disse filmene gleder vi oss til i 2017

I tvil om hva du skal bruke tid og penger på i 2017? La oss hjelpe deg!

Premieredatoene for en rekke filmer er ute, og vi kan ikke gjøre annet enn å glede oss...!

Assassin's Creed

Med god hjelp fra ekstremt høyt utviklet teknologi, opplever Callum Lynch (Michael Fassbender) fortiden til slektningene sine … etter at han har blitt henrettet og erklært død.

Slekta har vært død i 500 år og han blir «sendt tilbake» til den Spanske inkvisisjonen, hvor han oppdager at de jaggu er mordere. Høres ikke dette fett ut, så vet ikke vi!

Premiere: 6. januar

Aldersgrense: 12 år

Lion

Denne filmen er basert på boka «A long way home», som er den sanne historien om Saroo Brierly. Da han var fem år, forsvant han fra storebroren sin i Calcutta, India.

I hovedrollen finner vi Dev Patel («Slumdog Millionaire», «The Last Airbender»). Mot alle odds blir han adoptert av et australsk par (Nicole Kidman spiller adoptivmoren, kjekt å se henne igjen!), og 25 år senere vender han tilbake til India for å finne familien sin ved hjelp av Google Earth(!).

Premiere: 6. januar

Aldersgrense: 9 år

A Street Cat Named Bob

… Altså alt som inneholder ordet cat i tittelen lover definitivt godt.

Denne filmen er også basert på boken med samme navn, som omhandler den sanne historien om gatekatten Bob. Filmen følger uteliggeren James Bowen (Luke Treadaway) som prøver å bli kvitt rusavhengigheten. Han lever av gatesang da den lille katten Bob kommer inn i livet hans og nekter å forlate ham (<3).

Premiere: 13. januar

Aldersgrense: 9 år

Hidden Figures

Denne filmen handler om tre av hjernene bak oppskytningen av romfartøyet som fikk astronaut John Glenn (han ble med andre ord den første amerikaneren) i bane rundt Jorden.

Disse damene, Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaugn (Octavia Spencer) og Mary Jackson (Janelle Monáe) snudde dermed «the Space Race» mot Sovjetunionen, i tillegg til å trosse både kjønns- og rasefordommene de ble møtt av på denne tiden.

Tøft!!

Premiere: 20. Januar

Aldersgrense: Tillat for alle!

Marcus & Martinus: Sammen om drømmen

Vi er vel ikke helt overrasket over at det her skjer! ...Samtidig, gutta er 14 år og har solgt ut Spektrum og fått en egen kinodokumentar.

Det er mer enn de fleste, og vi gleder oss til å se historien om tvillingduoen!

Premiere: 20. januar

Aldersgrense: Ingen!

A Dog's Purpose

Det som ble skrevet om katter lengre oppe... gjelder også for hunder!

Vi følger hunden med stemmen til Josh Gad som blir født på nytt hver gang han dør. Han får ny eier og nye navn, men hører alltid til Bailey Bailey Bailey som han het hos sin aller første eier Ethan (Dennis Quaid).

Filmen viser oss akkurat det vi ser for oss når vi forbinder hunden med menneskets beste venn, og bare traileren kan jo bringe frem et par gledestårer.

Premiere: 27. januar

Aldersgrense: Voffer til alle!

Moana

DISNEY! <3 kommer endelig med ny prinsessefilm, og hun her ser riktig så kul ut.

I tillegg er jo The Rock... eller Dwayne Johnson da, med.

Moana er sykt eventyrlysten og legger ut på oppdrag sammen med havguden Maui (The Rock). Hun vil bli en ekte sjøfarer og redde sitt folk! Får en aldri så liten Mulan-vibe, og det liker vi!

Premiere: 3. februar

Aldersgrense: Tillatt for alle.

Jackie

Jaqueline Kennedy, First Lady og ikon.I denne filmen får vi historien om tiden etter drapet på President Kennedy og hvordan Jackie (Natalie Portman) taklet det.

Hun var kjent for sin «extraordinary dignity» og holdning. Filmen er et psykologisk portrett av hvordan hun slet med å opprettholde den avdøde presidentens arv.

Vi regner med tåre!

Premiere: 17. februar

Aldersgrense: Ikke klar enda.

La La Land

Ryan Gosling og musikal? Eh, ja takk! Hjelper også at han spiller med supersøte Emma Stone (som han også spilte med i Crazy, Stupid, Love.). Han er jazzmusiker og hun er en skuespiller som prøver alt hun kan for å «make a name for herself». Han får sparken fra baren han spiller på og det går jo ikke så bra med henne heller. Boy meets girl* romantisk komedie med deilig musikk. Med nesten ni (!) stjerner på iMDb lover filmen allerede godt. Akkurat det vi trenger i 2017!

Premiere: 17. februar

Aldersgrense: Ikke avklart

Skjønnheten & Udyret

Mer Disney!! <3 Denne filmen trenger vel nesten ingen introduksjon... Men vi kan nevne så mye som at Emma Watson spiller Belle.

Hun forelsker seg i Udyret som holder faren hennes fanget, og som egentlig viser seg å være en prins! Vi får gåsehud av traileren!

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Vi lot oss absolutt sjarmere av herlig soundtrack og antiheltene i Guardians of the Galaxy vol. 1! Og nå kommer de jammen tilbake med enda mer herlig musikk og artig cast.

Groot har blitt bitteliten og må vel være trailerens høydepunkt. Chris Pratt er tilbake som Star-Lord eller Peter Quill, og i denne filmen skal de se nærmere på hans egentlige opphav.

Premiere: 5. mai

Aldersgrense: Ikke avklart

Lego Batman Movie

Dette er nok blant filmene undertegnede gleder seg aller mest til.

Will Arnett er tilbake som Lego Batman og fortjener helt klart en egen film. Han adopterer den foreldreløse gutten Dick Grayson (Michael Cera<3) som senere blir Robin.

Barneoppdragelse er ikke lett for noen, heller ikke Batman! Dette blir bra!

Premiere: 10. februar

Aldersgrense: Ikke helt avklart, men vi tipper denne blir vennlig for alle som liker Lego!

I tillegg må det nevnes at Star Wars Episode VIII kommer i desember...!! Vi venter i spenning på oppdateringer. Andre filmer som er verdt å se frem til er Kingsman: The Golden Circle, Baywatch The Movie og Marvel's egen Black Panther (du møtte ham i Captain America: Civil War, og nå får han jaggu egen film!).

2017 kan ikke komme fort nok!