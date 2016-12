5 grunner til å få med seg Netflix' nyeste serie

Obs: Siste setning i artikkelen inneholder en liten spoiler!

«Hei! Vi har akkurat lagt til en serie vi tror du vil like».

Denne e-posten tikket inn klokka 10.31 fredag formiddag.

Det var aldri noen stor hype, du ble ikke bombardert med trailere og teasere av Netflix' nyeste serie.

Plutselig var den bare der: «The OA».

Åtte episoder på ca en time. En hel sesong. Vær så god, forsyn deg. Takk, og det smakte ikke så verst.

Plot

Men plottet først, kjapt og enkelt:

Hovedpersonen i serien er Praire.

Oppvokst i Russland og blind etter en bussulykke. Som barn blir hun adoptert av en amerikansk familie.

Denne familien rømmer hun fra kort tid etter at hun har blitt 20 år. Hun ønsker å finne tilbake til sin russiske far, som hun hadde et nært forhold til.

I sju år er hun borte, ingen vet hva som har skjedd. Plutselig er hun tilbake. Arrene på ryggen ser ut som utenomjordiske tegn, hun er livredd for fysisk kontakt, men hun har fått tilbake synet?!

Her er 5 grunner til at «The OA» er verdt å få med seg:

1. Nær døden-opplevelser

Når vi dør, finnes det en mellomstasjon for noen av oss, der vi får valget om vi vil dra tilbake igjen eller ikke?

Og hvor er denne mellomstasjonen? Er det et fysisk sted, eller kun i våre egne tanker?

I dag kan vi lese historier om mennesker som sier de har sett seg selv ligge på operasjonsbordet, og i etterkant har gitt detaljerte beskrivelser av rommet de var i, til tross for at de aldri har vært ved bevissthet i operasjonsstua.

Hvor sykt er ikke det?!

2. Gal forsker

Seriens «bad guy» synes det er kjekt å ta livet av personer om igjen og om igjen.

Hvorfor? Han forsker på nær døden-opplevelser.

Helt lovlig er det naturlig nok ikke, men forskningen gir noen drøye resultater.

3. Synsk

Det er ganske kult å kunne legge seg om natten og våkne opp til at du vet hva som skal skje i framtiden.

Eller, det kommer vel an på hva du får se.

4. Reise gjennom universet

Ok. Her er det mulig å miste grepet til virkeligheten totalt.

Fleip eller fakta:

Dersom fem personer gjennomfører en spesiell og helt synkronisert dans, er det da mulig å hoppe i en usynlig strøm (en salgs elv) som tar deg med til et annet univers?

5. Engler

De kommer ikke nødvendigvis til jorden i hvit kjole, med store vinger på ryggen vinger og en glorie over hodet.

Kanskje de ligner litt på meg og deg, med litt andre egenskaper, vel å merke.

Som «The OA» - «The Original Angel».

