18 grunner til at gutta bør rydde i Tinder-profilen sin

Med sveiping i høyt tempo, og mange potensielle kandidater, kan det fort være en bitteliten detalj som sender deg fra ja-lista til nei-lista. Her er noen av punktene som kanskje kan være utslagsgivende for hooke-potensialet ditt, lissom.

Følg trd.by på Facebook

1. Sitere «inspirerende» quotes

Quotes som «Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced» gjør seg like dårlig på Tinder-profilen, som på stueveggen din. Finn enten på noe originalt selv, eller hold det enkelt.

Aurora (27) og Kim (26) fikk match på Tinder for snart to år siden. Nå venter barn og bryllup

Slik gikk det da Masih (22) utga seg for å være en 15 år gammel jente på Tinder

2. Skriver på profilen at du ønsker å stifte familie

Ville du sagt dette på første date? Sannsynligvis ikke. Flott at du er ærlig, men det kan virke litt for seriøst, altfor fort. Det holder å skrive at du er ute etter noe seriøst, og ta det derfra.

3. Kun gruppebilder

Hvem er du? Unngå gruppebilde som førstebilde. Det kan slå feil ut ved at hun synes kompisen din er kjekkere enn deg selv, eller at hun sveiper videre fordi hun ikke gidder å leke gjetteleken.

4. Bare bilder langt ifra

Er du fin langt ifra, men langt ifra fin? Dette er det vi alle lurer på.

Slik dater du i Trondheim uten at det svir på pungen

5. Bilder som viser «gunsa»

Både i muskel- og våpenform. Verken bilder hvor du flasher biceps eller pistoler, er veldig turn on. Unngå gjerne også å vise fingeren. Og ja, tro det eller ei: Det er noen av dere som faktisk poserer med skytevåpen pekende mot kamera. Hjelp!

6. Flashing i baris

Noen tar den helt ut, og kaster like gjerne hele skjorta. En veltrent kropp er pent. Men den er aller mest sexy når du ikke briefer med den, eller slår til med en real toppløs speil-selfie. Om du likevel velger å gå for et slikt bilde, så la det for guds skyld være i en båt, på stranda, eller en annen naturlig setting. Vi driter også i hvordan du ser ut når du trener, eller hvor mye du tar i benkpress.

Klipp mannedulten om du vil finne kjærligheten i sosiale medier

7. Bilder av bilen/motorsykkelen/snøscooteren din

Med mindre du er ute etter ei rånete voieby-berte eller kvinner fra ytre grender, som Vennesla, Evje og lignende, så er ikke dette et sjakktrekk. Særlig flaut med bilder av den rustne Volvoen din. Det er ganske sjokkerende hvor mange av dere som poserer steilende på snøscootere.

8. Setningen «Sveiper til venstre hvis du har xxx»

Greit – du sveiper til venstre hvis ei jente ikke møter visse kriterier, eller har duckface. Men ikke vær han karen som gjør et poeng ut av det på profilen sin. Bruk den heller til å spre positive vibber om deg selv, i stedet for å fremstå som en selektiv whiner. Det samme gjelder for klaging over at jenter ikke skriver først.

9. Bilder av barn

Uansett om det er dine egne, eller ikke. Greit at du skriver at du har barn, men det virker ganske uansvarlig når du legger ut bilde av barnet ditt slik at alle tinderbrukere, potensielt fra hele verden, kan se ungen din. Og hva er poenget med å posere sammen med andres barn, for så å skrive på profilen at ungen på bildet ikke er din egen. Dropp heller bildet.

10 ting vi hater på Jodel i Trondheim

10. Familiebilder

Det er vanlig å ha noen dater før man introduserer den utkårede for familien – det samme bør gjelde på Tinder. Noen går til og med så langt at de publiserer bryllupsbilder – fra sitt eget bryllup. Er du skilt? Ønsker du to koner?

Lite action på Tinder i det siste? Dette kan være grunnen!

11. « Modell»-poseringer

Er du modell? Nei? Hvorfor poserer du som en på alle bildene dine, som gjerne er tatt med mobilkameraet?

Denne nye Tinder-funksjonen skaper Facebook-panikk

12. Ingen informasjon om deg selv

John Doe – Når Tinder er ganske anonymt i utgangspunktet, vil vi i det minste vite litt om deg.

13. Bakgrunn fra «livets harde skole»

Korrigering: Det er bedre om du lar profilen din være blank, enn at du skriver at du har erfaring fra «livets harde skole» aka. sov deg gjennom skolen siden du satt våken for å se på konspirasjonsvideoer på nettet, og har ellers ikke gjort en dritt ut av livet ditt.

Hva er det verste du kan si på date? Vi har spurt Trondheims-jodel!

14. Festbilder – med røyk og alkohol

En serie av bilder hvor du er på fylla vitner om at du er ganske useriøs. Det er også passe tacky med bilder hvor man styrter pils, eller tar body-shots. Vi kan til nød tilgi ett bilde hvor du er i lystig lag, men ikke overdriv.

15. Bare selfies

Ha gjerne litt variasjon i bildene dine. Det er begrenset hvor mange nye sider du kan få vist av deg selv med en rekke av selfies. Unngå også å ha samme bilde av deg selv flere ganger.

16. Armen rundt ei eller flere jenter

Er det exen? Bare ei venninne? Tidligere flørt? Er han player? Alle jenter vil føle seg ettertraktet og unike. Sår du tvil om dette allerede fra begynnelsen av, så går du garantert glipp av noen matches.

17. Du holder opp en stor fisk, eller poserer ved jakttrofeet

Hinter du om at du har en stor «laks», eller din store manndom? Vi skjønner ikke greia. Døde dyr og fisker tenner ikke akkurat flammen.

18. Bilder sammen med kjendiser

Mekker sikkert mange likes på insta og face, men ikke på Tinder. Det er jo dritflaut å være sammen med han fyren som bare «må stalke kjendisene», og attpåtil risikere at en selv ender opp som fotograf i denne kleine seansen.

Visste du at Tinder kan utnytte innholdet ditt?