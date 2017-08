20 tegn på at du ikke er klar for å slå deg til ro

#1. Når en krise oppstår, er mamma eller pappa den første du ringer.

Krise defineres som hvor lenge potetene skal koke, innstillingene på vaskemaskinen, eller en påminnelse om hvilken dag søppeldunkene skal settes ut for tømming.

#2. Du har "system i rotet".

Prøv å forklar det til en fremtidig partner.

#3. Alarmfunksjonen på mobilen er synkronisert etter ølsalget.

..samt åpningstidene på polet.

#4. Den mest avanserte middagsretten du lagde denne uka, var en meksikansk gryterett fra Toro.

#5. Pizza og kebab regnes som frokost.

Det er jo tross alt bare et par timer siden du hev i deg deler av den som nattmat før du slokna på sofaen.

#6. Det er fortsatt dritgøy å rave på bordene på nattklubbene

..og du husker gjerne ingenting dagen derpå. Derfor gjentar du prosessen om og om igjen.

#7. Du har runda Tinder

Alle dødpunkt i løpet av dagen benyttes til å lete etter din rette sjelevenn - aka. ligg for kvelden.

#8. LOL, YOLO, OMG og WTF er en del av vokabularet ditt.

Serr!

#9. Du forbanner Youtube for å trashe deg med Clearblue graviditetstest-annonser.

Ignorance is bliss.

#10. Lørdag betyr fest.

Nok sagt.

#11. Søndag tilbringes i fosterstilling, og løfter om å aldri røre alkohol igjen inngås.

..som brytes når du finner ut at du trenger en reparasjons-øl.

#12. Innholdet i handlekurven består av varer som nudler eller knekkebrød, siden du sprengte klesbudsjettet - igjen.

Beste. slankekuren. ever.

#13. Ditt beste (og lengste) forhold er det du har med Netflix.

Og Netflix aksepterer deg slik du er - med dobbelhake, uten sminke, iført slitne joggebukser.

#14. Du er velkjent med begrepet "Netflix og chill"

Den digitale tidsalders "bli med hjem og se på frimerkesamlinga mi."

#15. Torsdag assosieres umiddelbart med tørstdag, eller "2 for 1", og tirsdagen hører "Vinkveld" til.

Helg eller ukedag; Same, same - different thing. Ingenting er god nok grunn for å droppe en fuktig kveld på byen, og nachspiel er aldri feil - selv om du begynner på skole/jobb klokka 8 dagen etter.

#16. Du priser deg lykkelig over å kunne levere tilbake din venn/venninnes ellers så søte baby, straks den begynner å skrike.

..eller når en uggen lukt brer seg utover i rommet.

#17. Når du lever i fornektelse hver gang en forlovelses-, bryllups- eller babyoppdatering dukker opp i Facebook-feeden din.

Nei, nei, nei.

#18. Å besøke festivalen Tomorrowland står på din bucketlist.

Et bilde publisert av Tomorrowland (@tomorrowland) torsdag 13. Aug.. 2015 PDT

Den moderne tids svar på Sensation White.

#19. Den største forpliktelsen du har inngått er å kjøpe en potteplante.

..og du fikk angstanfall da du forstod hvor stort ansvar du hadde tatt på deg.

#20. Når du atter en gang drar kredittkortet i påvente av månedens etterlengtede stipend.

Denne artikkelen ble først publisert 25. september 2015, men deles på nytt til glede for våre nye lesere.

