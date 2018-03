Jørn har i hele sitt yrkesaktive liv levd av å prate

- Først jobbet jeg i P5, så ringte de fra P3 og ga meg jobb. Egentlig skulle jeg bare være i Trondheim i et år, men så ble det åtte. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg fått betalt for å prate, humrer den glade rogalendingen.

Tuva Fellmann: - Jeg elsker tanken på den ekstremt kleine stemningen i biler rundt omkring mens jeg har prata om sex på radioen

Lagde sendinger på gutterommet

- Hvorfor ble det egentlig radio på deg?

- Jeg vet ikke helt, men jeg har alltid vært veldig glad i radio. Jeg brukte, som sikkert andre som jobber i radioen, å sitte på gutterommet og spille inn egne sendinger. Jeg har også alltid vært veldig opptatt av musikk og jeg liker tanken på å spille musikk for noen. Faktisk så begynte jeg å studere, jeg tok et eller annet fag i Stavanger, bare for å få fortsette i studentradioen.

Fikk ikke på mikrofonen

Jørn Kaarstad har i åtte år jobbet i P3, og de siste fire årene har han hatt programmet Jørn på P3, nylig har han også fått sitt eget program på søndager på P13.

- Det er mer et nisjeprogram, egentlig drømmeprogrammet. Det er helt sinnsykt kult å få spille den musikken jeg vil.

- Har du gjort noe du husker ekstra godt på lufta?

- Ja, det var første gangen jeg skulle være programleder i P5. Jeg skulle lede showet, og fikk egentlig ikke noen opplæring. Det var mer som «dette finner du ut av». Så hadde de noen nye fancye miksere. Musikken begynte, og jeg klarte ikke å skru på mikrofonen. Så musikken gikk i noen minutter før jeg fikk den på. Det var litt flaut. Akkurat der og da tenker du jo at det er verdens undergang.

Stonerpunk

På fritiden er Jørn vokalist i bandet Bokassa.

- Bandet ble formet fordi jeg hadde lyst til å spille hardcore med gitarriff. Jeg ville blande stonerrock og punk. Det var i 2013 mener jeg.

- Du begynner å bli godt etablert i Trondheim da?

- Ja. Også har jeg samboer og to katter.

- Er hun fra Trondheim?

- Nei, fra Brumunddal. Ingen i bandet er trøndere heller. Selv om jeg bor i Trondheim møter jeg nesten ikke trøndere til daglig. På jobb er det mange østlendinger.

- Hva liker du med Trondheim?

- At det ikke er en for stor by. Trondheim har en perfekt størrelse, akkurat som Stavanger. Også er jeg veldig glad i pepperoni-pizzaen på Selma. Der er jeg flere ganger i måneden. Også digger jeg Ramp på svartlamon også liker jeg å stå å bla på All Good Old Records på Møllenberg. Jeg liker mye med Trondheim, og i det siste har det kommet så mye bra, spistesteder som er mellomdyrt. I Stavanger er det enten billig eller dyrt, så det digger jeg.

Ble værende backstage

- Hva er det kuleste som har skjedd i løpet av de åtte årene du har bodd her?

- Det må være da Propagandhi, et canadisk punkband spilte i Verkstedhallen. De er notoriske for å ikke spille på steder eller festivaler som er sponset. Etter konserten fikk jeg komme backstage, og ble sittende å prate med trommisen resten av kvelden. Vi gikk faktisk bak bardisken og begynte å tappe vårt eget øl. Tror ikke de som drev synes noe om det, men de torte ikke si noe på grunn av at det var trommisen i Propagandhi, sier Jørn og flirer.

- Når var dette cirka?

- Det må ha vært i 2012. Jeg kan sjekke det. Jeg har plakaten i stua. Signert.

Tomrommet etter Blæst

- Hva synes du om kulturtilbudet i byen?

- Jeg synes det er tragisk at Blæst og Familien er nedlagt. Det er ikke lenger noen scene for de mellomstore bandene. Det er sånt de har i Bergen, Oslo og Stavanger. Jeg savner en veldig bra rockeplass og noen som tar akkurat den scenen på alvor. De som bookes til Trondheim nå er enten forholdsvis ukjente eller svære artister. Ingen mellomting. Det er et vakum etter Blæst og Familien.

- Hvordan kan man fylle tomrommet?

- Det er vel som alltid opp til ildsjelene å ta ansvar. Det å drive rockeklubb i Norge i 2018 er vel ikke særdeles lønnsomt, pengene ligger vel i alskens bierbarer og den slags, så da er håpet at noen som brenner for den alternative musikken får ånden over seg.

- Hvor lenge blir du i Trondheim?

- Ikke godt å si, men jeg merker at trangen til å flytte nærmere Rogaland stadig øker. Tror nok ikke jeg blir her stort mye lenger enn ut 2018 kanskje.

