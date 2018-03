Emma (18) mistet pusten da hun fikk rollen i «Heimebane»

- Det begynte da jeg gikk på barneskolen i korpset. Vi hadde et juleskuespill der vi var nisser på scenen. Så egentlig var det tilfeldig, men det var da jeg skjønte at det var dette jeg ville gjøre. Jeg tror jeg var rundt ni år, forteller Emma Bones (18) til Trd.by.

FLERE HUMANS: Nora skulle bare blogge i tre måneder - det ble til sju år

- Funnet min styrke

Emma landet for halvannet år siden rollen som Ane Dahl Torps datter «Camilla» i NRK-serien «Heimebane» . Andre kjente navn i serien er jo blant annet John Carew. Neste uke går de i gang med sesong to.

- Etter å ha skjønt at det er på scenen jeg ønsker å være, så sluttet jeg i korpset, og begynte meg teater isteden. Nå ønsker jeg å viderutvikle meg som skuespiller, og at jeg vil prøve meg både på scenen og foran et kamera, sier jenta som går tredjeåret på dramalinja på Charlottenlund.

- Det er første gangen jeg har vært med på noe så stort, og det er uten tvil det største jeg har gjort. Jeg mistet pusten helt da jeg fikk rollen. Jeg passet veldig på meg selv under audition-rundene, og minnet meg på at «dette er vanskelig» sånn at jeg ikke skulle bli så skuffet om jeg ikke fikk den. Samtidig tenkte jeg også at noen må jo få rollen. Det var en balansegang, og jeg tror jeg fant en styrke til å gi alt på audition ved at jeg ikke tok det for gitt.

FLERE HUMANS: - Jeg elsker tanken på den ekstremt kleine stemningen i biler rundt omkring mens jeg har prata om sex på radioen

Humans of Trondheim: Stian fra Trondheim har nesten en halv million følgere på Instagram

Ganske like jenter

- Hvordan er det å spille «Camilla»?

- Vi er like på flere måter, men den største likheten er nok at vi begge har viktige mål for oss selv som vi ønsker å oppnå. Det er også ulikheter som at Camilla tar veldig mye av det voksne ansvaret hjemme, og hun er mer selvstendig enn meg. Jeg opplever henne også som et litt roligere vesen enn meg. Jeg kan nok ta mere plass og bli lettere stressa enn Camilla, forklarer Emma.

- Hvordan er det å spille med så mange kjente fjes?

- Det var utrolig stort. Første gangen jeg møtte alle var første gangen vi hadde en «tableread». Da så jeg alle kjente ansiktene, og det var da det gikk opp for meg hvor stort dette var. Jeg har jo sett dem mange ganger før på TV eller scenen, og nå satt jeg ved samme bord som dem. Jeg ble nesten litt starstruck.

LES OGSÅ: - Jeg vil bare være Marte, ikke hun som trenger hjelp

- Man må jo prøve

- Det var et helt nytt univers å begynne med innspillingene. I det jeg har vært med på før så måtte man ta ansvar for mye annet enn bare sin egen rolle, mens i denne produksjonen var det flere ansvarlige på et område. Og alt jeg trengte å tenke på var min egen rolle. Jeg tror aldri jeg har lært så mye på et halvår før. Nå gleder jeg meg til sesong to, for å se hvordan jeg nå kan bruke alt jeg har lært.

Innspillingene til første sesong begynte mars 2017 og varte til oktober.

- Hvordan gikk det å kombinere innspillingen med skolen?

- Det gikk veldig bra, og innspillingen var jo veldig relevant til det jeg lærte på skolen. Så jeg avtalte for eksempel med lærerne hva jeg skulle jobbe med. Det er helt rart at det har gått så fint, men jeg har fått god hjelp fra skolen.

Etter skolegangen i Trondheim setter Emma kursen mot Romerrike folkehøgskole.

- Hva gjør du om 10 til 20 år?

- Da bor jeg forhåpentligvis i Oslo, og jobber som skuespiller enten på TV eller scenen. Det er målet jeg skal jobbe mot. Jeg vet det er vanskelig, men man må jo prøve.

LES OGSÅ: - Jeg skjønner ikke hvorfor man må komme ut av et skap?