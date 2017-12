Disse var Humans of Trondheim i 2017

Åge Winje Brustad og Ingve Connoly Gran

I forbindelse med årets Pride-festival snakket vi med samboerparet Åge og Ingve om det å komme ut av skapet, Pride, kjønnsidentitet og hvorfor valg av ord og begreper kan være så viktig.

- Jeg unngår å bruke ord som homse eller homo når jeg snakker om meg selv og min identitet. Homse og hore er jo de mest brukte skjellsordene i skolegården. Jeg føler det begrenser meg som person, både romantisk og seksuelt. Skeiv derimot. Det er ikke et skjellsord. Men det er mange som spør meg om det ordet egentlig implementerer at noe er ødelagt eller på skakke. Det er ikke det det handler om. Jeg definerer meg ikke som ødelagt, men som annerledes, forklarte Åge til Trd.by, i saken som du kan lese i sin helhet her.

Emma Williksen og Conor Patrick

De bor sammen, eier et felles musikkstudio, og spiller i hverandres band. Emma Williksen og Conor Patrick utgjør sitt helt eget musikkollektiv. Emma og Conor har vært sammen i tre år - både som artister og som kjærester.

- Vi har begge lyst til å få til ting her, det er en plass for å gjøre ting. I sommer satt jeg og mikset noe, mens hun satt og redigerte trommespor og vokal på det samme prosjektet. Da tror jeg ikke vi sa et ord til hverandre på seks-syv timer, det var bare jobb. Der var den dagen! Vi er begge nærmest nerdete på akkurat det, forklarte Conor til Trd.by. Les hele intervjuet med det spennende musikkparet her.

Even Langen

Det Even egentlig gjør er å reise rundt i Norge for å scanne papir for å digitalisere BaneNors dokumenter. Moro, sier du? Ja faktisk, Even er morsom. For fem år siden hoppet han på scenen som stand up-komiker, og i sitt intervju med Trd.by forteller han blant annet om den gangen han sto drita full i kjole under Unge Venstres sommerleir.

- Alle suger i begynnelsen. Det er litt sånn som å ha sex, man er ikke flink første gangen. Da lyver du i så fall om du sier det. Men det er rett og slett bare å kaste seg ut i det, forklarte Even til Trd.by.

Marte Øien

Tidlig i November tok vi en prat med Marte Øien, som er leder av Studenttinget NTNU. Der forteller hun om diagnosen hun fikk i en alder av 14 år, og hvordan usynlige sykdommer byr på utfordringer under utdanning.

- Jeg for min del har en sykdom som ikke synes på meg. Da trenger du kanskje en utstrakt hånd, av og til. Men så møter man ofte lukkede dører og armer i kors. For mange oppleves det som at det ikke finnes muligheter. Hvis du har gips på hånden, så får man forståelse med en gang. Usynlige sykdommer er ofte tabubelagte temaer, og man blir kanskje ikke møtt med den samme forståelsen, sa Marte til Trd.by, i saken som du kan lese i sin helhet her.

Hege Wollan

- Første gangen jeg var modell var mens jeg var på utveksling i Jakarta i Indonesia. Jeg har familie der. Venninna til tanta mi var redaktør for et ungdomsmagasin, og en dag kansellerte modellen i siste liten. Så var det noen som spurte meg, fortalte Hege Wollan (23) til Trd.by i november.

Det var begynnelsen på en fulltidskarriere som modell i over fire år så langt.

Stian Bjørnes

For snart to år siden gikk Stian Bjørnes (37) fra lukket til åpen konto på Instagram. Dét har han fått mye igjen for. Trondhjemmeren har i dag nesten en halv million følgere.

- Instagram har gjort meg mye godt, og åpnet utallige dører. I mai begynte jeg å øke inntektene mine som influencer på Instagram og nå i sommer kunne jeg leve bare av dét, sa Bjørnes til Trd.by i saken som du kan lese her.