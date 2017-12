Har du noen gang lurt på hva som er inni Fretex-boksene?

Dagslyset har ennå ikke nådd Fretex-sentralen i Heggstadmyra. Petter Wedø (26) skal til Klæbu for å tømme innholdet i fire av selskapets bokser.

Det er ifølge han et kjapt ærend, så han trenger ikke den store bilen. Det er ei uke siden sist disse tre boksene ble tømt. Likevel er tre av fire så godt som stappfulle. Rundt den siste boksen som tømmes er det til og med satt poser og leker, som ikke fikk plass.

- Dag etter dag er det klær i boksene. Selv om de nettopp har blitt tømt, sier Wedø.

700 kilo på én time

Hele turen tar omtrent en time, men det er slettes ikke tilfelle hver dag. For eksempel i Trondheim sentrum står boksene tett.

Turen til Klæbu resulterer i full bil, og 700 kilo poser med klær.

- Tilsammen får vi mellom ti og 12 tonn klær på én dag, forklarer Jon Rokseth. Han er transport manager på Fretex.

Han forklarer også at hittil i år har de hentet 3, 3 millioner tonn klær.

- Og vi har ennå noen dager igjen av året.

På Heimdal havner alt av tøyet som samles inn fra Koppan i sør til Kirkenes i nord. Selv henter de fra Namsos til Røros.

Når Wedø er ferdig med runden, skal posene videre inn til sorteringsbåndet.

Posene grovsorteres av fire stykker. Det vil si at de rives opp, og kikker på innholdet. Alt av klær sendes videre med transportbåndet. Det er også her all krimskrans stoppes.

- Vi får faktisk også utrolig mye søppel, sier avdelingsleder på tøy og krimssortering, Irene Biasso Hoem.

Salg eller utland

Ved siden av grovsorteringsbåndet står en søppeldunk klar der alt restavfallet havner.

Videre nedover båndet tar sorteringen seg opp. Der vurderes det om plagget enten skal selges videre i Fretex-butikkene, eller om det skal sendes til utlandet. Der sjekkes glidelås, sømmer og eventuelle andre skjulte feil i vurderingen.

- Har plaggene for eksempel små hull kan vi sende det til utlandet. For der blir det fikset før det selges, forklarer Hoem.

Men det er mange flere alternativer enn det. For eksempel sommer- eller retroplagg.

- Vi har også en innsamling til Veita, sier Irene og drar fram en stor pose full av klær.

- Der har de bruk for eksempelvis ullstilongs, selv om det er hull i den.

Hullete ullsokker

- På boksene og internett-siden står det at dere tar i mot alt av tekstiler, og at ingen tekstiler skal i restavfallet. Hva gjør dere med eksempelvis en hullete ullsokk?

- Da lager vi slike mapper av tøymaterialene av de ødelagte tekstilene, svarer sektorleder miljø & logistikk, Håkon Johnsen. Han viser fram hva han snakker om.

I tillegg har de bokser med vaskefiller som også er laget av ødelagt tøy.