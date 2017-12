- Husk dette når du lager julemiddagen!

Vi har hatt 23 luker med varierte og lure tips for en mer miljøvennlig julefeiring. Vi vil takke de miljøengasjerte personene som har bidratt til alle lukene!

Nå senker julefreden seg over oss for alvor, og vi håper alle får ei fin jul. I denne luka vil vi lure inn et siste triks for deg som skal stå for julematen i kveld!

Med det blir dagens tips i Trd.bys adventskalender:

24. luke - husk lokk på kjelen under koking!

Husker du å bruke lokk når du koker ting på komfyren, vil det både ta kortere tid - og du sparer mer strøm!

Da var alle lukene i julekalenderen vår åpnet, og vi håper at du har fått mange gode tips! God jul fra oss i Trd.by!

