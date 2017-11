Her er trondhjemmernes dom over sjokolade-pepperkaker

Det er under 40 dager igjen til jul, og gjett om vi allerede har merket det i butikkhyllene. De mest observante har sikkert også fått med seg at det også har dukket opp noen nyheter blant tradisjonsvanene.

Lot trondhjemmerne trille terningen

Vi i Trd.by ble nysgjerrige på Berthas sjoko-pepperkaker og Sæthres Ballerina-pepperkaker. Vi tok nyhetene fatt, samt Trd.by terningen ut på gata for å høre hva den gjengse trondhjemmeren mente om nykommerne.

I denne uhøytidelige pepperkaketesten har vi tatt hensyn til flere faktorer.

- Hva forestilte du deg at det smakte da du hørte om sjokolade-pepperkaker?

- Hvordan smakte den?

- Hvordan var smaksopplevelsen i forhold til forventningene?

- Vil du framover bytte ut den vanlige pepperkaka med denne?

- Hvilken smakte best av Berthas og Sætres?

- Den var fortreffelig

Inne på en frisørsalong sitter eleven Sunniva Sunde (17). Hun sier ja takk til å trille terning på begge pepperkakekjeksene, og hun begynner med Berthas sjoko-pepperkaker.

- Hva tenkte du først da du hørte om sjoko-pepperkaker?

- Jeg tenkte det var litt rart, men at det ikke var en dum idé.

- Den var fortreffelig. De smakte jul med et hint av sjokolade. Denne hadde jeg ikke sagt nei takk til. Dette var en positiv overraskelse.

Hun legger til at hun ikke legger så godt merke til sjokoladesmaken, og at den ikke er veldig forskjellig fra en vanlig pepperkake.

- Det var egentlig en grei kombinasjon av pepperkake og sjokolade.

Selv om hun selv sier hun er en søtmoms og er litt for glad i sjokolade, synes hun Ballerina-pepperkakene er for søte.

- Jeg hadde ikke så store forventninger til disse. Det var en uvant og en litt rar kombinasjon med litt for masse smak. Jeg likte den andre bedre, sier eleven til Trd.by.

Toppkarakter til begge

Utenfor et treningssenter på Solsiden møter vi Henriette Aakervik (25).

- Sjokolade-pepperkaker? Det har jeg ikke hørt om før, men nå ble jeg veldig glad, sier hun i det hun blir sport om en smak.

Etter en smakebit av Berthas sjokopepperkaker kommenterer hun at hun synes de var bedre enn de vanlige.

- Den var god denne.

Aakervik får deretter smake Ballerina-pepperkakene.

- Begge er kjempegode. Jeg likte kanskje Berthas bedre, men jeg vet ikke helt hvorfor. Det er litt vanskelig å bestemme seg. Det er så mye mer sjokolade i Ballerina'en.

Hun ender opp med å gi begge sjoko-pepperkakene toppscore.

- Bedre enn grus

På selve solsiden jobber Erlend Daae (27) og Øyvind Aukrust (27) med å rigge en utstilling. De sier tvert ja til å smake på sammenslåingen av de to elskede produktene. Førstnevnte prøver seg på en Berthas sjoko-pepperkake.

- Oi. Det var sykt godt. De var faktisk enda bedre enn de jeg fikk av farmor.

- Lagde hun sjoko-pepperkaker?

- Nei, men disse var som de pepperkakene, pluss litt bedre. Jeg tenkte først at dette kom jeg ikke til å like. Jeg føler de har sjokolade på alt for tiden. For eksempel vil jeg ha bollene mine i fred, uten sjokolade. Men dette var veldig godt, sier Daae.

- Er dette noe du kunne ha kjøpt framover?

- Ja. Men jeg skulle gjerne hatt en blanding. En eske med både sjoko-pepperkaker og vanlige pepperkaker. Da hadde jeg vært helt med.

Daae får deretter smake på Ballerina-pepperkaker, og er ikke overveldende imponert.

- Denne er for søt. Det smaker som pepperkake med nutella på. Men jeg skal ikke være for streng, jeg hadde jo spist de om jeg fikk de servert. Altså jeg ville valgt disse foran grus, for eksempel.

Foretrekker de vanlige

Øyvind Aukrust har også dannet seg en mening. Hans forventninger til sjoko-pepperkaker var at det sikkert smakte godt, men trolig er han ikke overveldende imponert over noen av sortene.

- Det som smaker som andre kjøpings-pepperkaker. Og sjokolade er jo godt det også, sier han etter en bit av Berthas.

- Hva velger du om du må velge mellom vanlige pepperkaker og disse?

- Da velger jeg nok vanlige pepperkaker faktisk.

Dommen er enda hardere over Ballerina-kjeksen.

- Disse var ikke så veldig gode. Det smaker mer som pepperkakedeig dette her. Også er de nok for søte for min smak.

Han erkjenner at han ikke liker Ballerina-kjeks i utgangspunktet.

Passer nok godt til kaffen

Mathias Kretschmer (25) vil også prøve sjoko-pepperkakene. Han ble umiddelbart fornøyd ved å få prøvesmake Berthas.

- Jeg ville faktisk heller ha kjøpt disse enn vanlige pepperkaker.

Han sier at pepperkakene levde opp til forventningene.

- Ballerina-pepperkakene var også veldig gode da. Disse passer nok godt til kaffen, sier han etter en smak på kjeks nummer to.

Han legger til at han synes selve kjeksen smakte litt bedre på Ballerina-sjokoladepepperkakene.

- Personlig foretrekker jeg nok denne. Jeg synes den var hakket mindre søt enn den første. Den var litt for søt for min smak. Men veldig gode ellers.

Den uhøytidelige testen

Trd.by spurte i alt elleve tilfeldige personer gatelangs i Trondheim. Og som man kan forvente er smaken like delt som baken, men alt i alt kommer faktisk begge pepperkakene godt ut av testen.

Berthas sjoko-pepperkakers resultater:

5,5,5,4,6,5,5,5,4,4,4

Resultat: 52

Gjennomsnitt: 4,7

Ballerinas pepperkaker:

2,2,2,6,5,6,6,5,5,5,5

Resultat: 49

Gjennomsnitt: 4,5

