Derfor er det blå sløyfer på Solsiden

Fredag ble én meter lange blå sløyfer klistrert på gulvet på Solsiden. De markerer startskuddet for den aller første Blå sløyfe-aksjonen.

- Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen. Primært ønsker vi å vise solidaritet med de som er rammet og pårørende av prostatakreft, forteller leder i kreftforeningen Midt-Norge, Eva Faanes.

1045 døde i 2016

Hun legger til at de også ønsker å spre kunnskap og informasjon om den største kreftformen i 2016.

- Det var 5118 tilfeller av prostatakreft i 2016. I fjor var det 1000 personer i Norge som døde som følge av denne kreftformen, forklarer Faanes.

Det betyr faktisk at det dør tre menn hver dag av prostatakreft. I løpet av november vil omtrent 90 dø. Disse tallene setter Norge i europatoppen i antall dødsfall. Faanes forklarer at det er nettopp derfor de ønsker å spre kunnskap om denne sykdommen.

- Dette er nok et tema som er tabubelagt, og mange vil ikke være åpen om problemene nedentil. Det ønsker vi å gjøre noe med, fordi mer kunnskap på området vil gjøre at det føles tryggere å ta det opp og dra til lege hvis man merker noe til symptomene.

Prognosene for prostatakreft er bedre jo tidligere det blir oppdaget.

Sender mannen til lege

På en stand på samme kjøpesenter har medlemmer av Prostatakreftforeningen, også kalt Profo, stilt seg opp, og for anledningen kler de seg med blå sløyfer også rundt halsen. Prostatakreftforeningen i Sør-Trøndelag har rundt 130 medlemmer.

Det er medlemmene Knut Loe og Anders Thorsjø som sammen med leder Rolf Brovold som sparker i gang aksjonen i byen. Sistnevne har vært med i foreningen siden den ble stiftet 2003.

- Vi jobber for både å informere om hvor viktig det er å gå til legen for å kontrollere underlivet, og for å oppdage prostatakreft på et tidlig stadium.

Dette gjelder menn i voksen alder.

- Vi menn er ikke mest kjent for å gå til lege for ofte, og vi snakker sjeldent om det som skjer nedenfor navlen. Det er ikke få historier jeg har hørt der det er kona som sendte mannen til legen. Dette gjaldt også meg selv, da kona mi syntes at jeg hadde uregelmessig vannlating.

Heldigvis for Rolfs del ble kreften oppdaget på et tidlig tidspunkt.

- Slik at jeg nå, snart 15 år etter at jeg ble operert, tror jeg kan si at jeg er frisk. Men jeg må likevel gå til kontroll hvert år.

Beregner 40 prosent økning

Prostataen er det samme som blærehalskjertelen. Den ligger under urinblæren og har som oppgave å produsere den væsken som transporterer sædcellene gjennom urinrøret.

Omlag én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet, noe som er fire ganger så mye som på 1950-tallet. Kreften rammer først og fremst eldre menn, men antall tilfeller øker i alle aldersgrupper. I 2030 er økningen beregnet til over 40 prosent.

Om en mann får konstatert prostatakreft når han er 55 år eller yngre, bør eventuelle sønner la seg teste regelmessig fra 40 til 45 år.

- Hvis kreften er påvist i ung alder eller det er flere i familien som har hatt prostatakreft, er det også mulig å sjekke om det foreligger en såkalt genfeil. En spesiell genfeil, i det såkalte BRCA2-genet, kan være årsak til økt risiko for å utvikle prostatakreft, sier Brovold.

Det er også økt risiko hos menn der det er påvist brystkreft eller eggstokkreft hos yngre slektninger.

Her er tegnene du bør se etter:

Mange oppdager ikke prostatakreft i den tidlige fasen. Flere av symptomene kan isolert sett være ufarlige og være de samme som for andre sykdommer. Og det er ikke alle menn som får alle symptomene samtidig.

Typiske symptomer kan være:

- Tynn og svak urinstråle

- Hyppig vannlating

- Vanskelig å tømme urinblæren

- Blod i urinen

- Smerter i rygg og skjelett

