Bh-gjerdet er borte og sluttsummen er klar

Siden han begynte aksjonen i august ble totalsummen klar ved utgangen av oktober. Beløpet som landet på 188 100 kroner går fra Grandan Ytre Gard til Brystkreftforeningen.

- 1 075 bh'er ble totalt hengt opp på garden. Det er bra, flirer Anders Grande (50) i Leksvik.

Aksjonen hans begynte i det små der han skulle donere 100 kroner for hver bh som ble hengt opp på gjerdet på gården hans. Han måtte relativt raskt alliere seg med sponsorer. Siden da har aksjonen ifølge Grande gått over all forventning.

LES OGSÅ: - Det kommer bh'er og penger hver dag

Rakk nesten ikke fjøsen

Selv om aksjonen ble avsluttet onsdag denne uka, plukket han ned bh'ene i slutten av forrige uke på grunn av at det var meldt så dårlig vær.

- Jeg brukte fire-fem timer på å plukke de ned. Heldigvis var det ei som stoppa og tilbydde seg å hjelpe. Hadde det ikke vært for det så hadde jeg ikke blitt ferdig til jeg skulle i fjøsen, sier Grande til Trd.by.

Selv om han berget bh'ene fra uvær, så var de gjennomvåte etter å ha hengt ute.

- Jeg hengte de opp ti og ti i ei stor vogn. Så fikk jeg telt de i samme slengen.

Deretter la melkebonden presenning over og føna undertøyet tørt igjen med en ovn.

- Det var litt av et syn.

LES OGSÅ: Live (19) ville ikke bli minnet på sorgen. Så ble hun med på Rosa Sløyfe-løpet

- Fullt brukende

Bh'ene vil han nå donere til Fretex.

- Jeg har hatt en dialog med Fretex, og de lukter på saken. Det er veldig mange av bh'ene som er bra og fullt brukende.

- Hvordan skal du levere bh'ene da?

- Jeg håper de kan komme innom å hente de, flirer han mens han estimerer at det i hvertfall blir snakk om fem til ti svartsekker.

- Jeg startet med 30 bh'er, og det utgjorde jo tre fulle handlenett.

LES OGSÅ: - Tror vi hadde fått reaksjoner om de ikke ble hengt opp

Klarer ikke være sterk alene

Leder i Brystkreftforeningen i Trondheim, Monica Petersen, sier de setter stor pris på det Anders Grande har gjort.

- I Brystkreftforeningen og Kreftforeningen er vi helt avhengige av lokale aktørers innsatsvilje og engasjement i kampen sammen med oss. Vi klarer ikke å være sterk alene, sier hun til Trd.by.

Petersen er ikke bare glad for pengene han har samlet, men også all oppmerksomheten han har skapt rundt saken.

- Han har vært mye i media og har dermed skapt mye oppmerksomhet og økt fokus på brystkreftsaken. Og det er jo det vi også ønsker å oppnå med Rosa Sløyfe-aksjonen, sier hun.

LES OGSÅ: Slik sjekker du deg for brystkreft: Enkel guide på 3 steg

Fikk bh fra Nederland

Bh-gjerdet i Leksvik ble først omtalt av både Trønder-Avisa og Fosna-Folket. Så skrev Adresseavisen om Grande da han nådde 300 bh'er og 45 000 kroner. Etter det har NRK Trøndelag vært innom, og Grande har blitt intervjuet både på Midtnytt og Norge i dag. Vi skrev også om saken for litt over to uker siden.

- I tillegg har Tine delt bilde på sine Facebook-sider.

Han har også vært på TV både i Nederland og i Polen, og han tror medieoppmerksomheten har gjort at han har fått samlet inn ekstra mye.

- Det har tatt skikkelig av. En dag fikk jeg 100 bh'er fra Tydal, pluss at de vippset penger.

Han forteller om flere bh'er som har kommet langveisfra.

- Jeg fikk en bh tilsendt fra Nederland. Der var det ei som hadde hatt brystkreft som hadde blitt frisk igjen, og hun sendte derfor bryllupsbh'en sin. Det gjør litt inntrykk, og man får nesten frysninger. Mange som har hatt brystkreft, og blitt frisk igjen har tatt kontakt og sier de synes dette er en kjempesak.

LES OGSÅ: Miriam fikk brystkreft som 26-åring: – Jeg velger å fokusere på det positive

Oppdaget konseptet på Island

Grande fortalte til Adresseavisen at ideen om innsamlingsaksjonen ble til i juli, da han var på tur på Island.

- Vi kjørte en tur da vi plutselig fikk øye på en gård der det hang masse bh-er utenfor på et gjerde. Jeg undersøkte hva dette var for noe, og fikk dermed vite at det var en måte å samle inn penger til kampen mot brystkreft.

Sommeren gikk, mens Grande stadig hadde konseptet fra Island i bakhodet.

Ifølge Grande er det ikke tilfeldig at han valgte å gjennomføre den samme aksjonen.

- Jeg vet av flere som er blitt berørt av brystkreft. Blant andre kjente jeg ei lokal kvinne som døde av kreften. Hun var bare året yngre enn meg og hadde et barn i samme klasse som min sønn gikk i, sa han til Adresseavisen.

Leksværingen sier han vil fortsette innsamlingen frem til Rosa sløyfe-aksjonen i oktober.

I samme tidsrom som saken ble laget håpet han på at han i hvert fall skulle klare å samle inn 70 000 kroner.

LES OGSÅ: - Vi lurte på hvorfor det var barteløp i Oslo, og ikke i bartebyen?

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook