Konseptet har i ganske lang tid eksistert utenfor Norge, men også i Oslo har det vært voksende. Og det var nettopp miljøet i Oslo som fikk medlemmene i FRI Trondheim til å ta trenden til bartebyen.

- Det ble plukket opp i tv-serien «Jævla homo», og vi tenkte da at dette var noe vi også måtte prøve her. Det er ganske lite som skjer i Trondheim for skeive, så det er bare morsomt å kunne få inkludert litt flere med slike påfunn.

Det forteller Christine Hesla og Trude Solvang, henholdsvis PR-ansvarlig og nestleder i Fri Trondheim, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vil bryte segregeringen

Det hele går ut på at en gjeng med skeive personer invaderer et såkalt streit utested, som på forhånd ikke aner noe. Meningen er å skape større trygghet, samtidig som det skal kunne bidra til å bryte ned det de kaller segregering på utelivsscenen. Det ble i desember i fjor arrangert et par ganger, og tilbakemeldingene har vært gode.

- Vi tenker at vi bare har godt av å henge mer sammen på tvers av legning. Dette blir lettere når vi står flere sammen og invaderer et utested. De føler seg kanskje litt tryggere. Samtidig er det viktig for oss at vi kan synliggjøre oss, forteller de.

For det er ikke mange utesteder i Trondheim hvor skeive som regel samles. Me nattklubb i Dronningens gate er stedet de fleste trekker til.

- Vi er veldig glade for at vi har en slik plass her. Folk føler seg litt mer hjemme der. Likevel synes vi det er fint å kunne bevege seg til andre utesteder av og til. Nå er det ikke slik at vi ikke er velkomne på andre utesteder, men for mange kan det nok være godt å ha en egen arena.

Nettopp på grunn av dette tror de også en «gay takeover» på et utvalgt utested kan være en god ting.

- Enkelte blir kanskje litt forfjamset når det ryr inn en hel gjeng med skeive på et streit sted, men det har gått veldig bra så langt. Folk har blitt tatt veldig godt imot.

Nytt utested står for tur

Sist gang en invadering ble gjort var i februar. Nå har de bestemt seg for igjen å besøke et intetanende utested. Det vil skje 9. mai.

- Vi har en del påmeldte allerede. Denne gangen vil vi også ha et fellesvors på Café Løkka, så folk har en mulighet til å være sammen før vi går til utestedet vi skal invadere. Det er nytt denne gangen, forteller de.

På sin egen Facebook-side vil de kvelden i forveien informere om planene, også hvilket utested som skal besøkes. Er man våken nok, kan man altså forberede seg på å bli invadert.

Har flere arrangementer

Gay guerrilla er selvsagt et arrangement som kun passer dem over 18 år. Det er likevel ikke sånn at det kun er for voksne det opprettes arrangementer.

- Vi har turer, familiedager, kvinnekvelder og noe vi kaller fripils. I tillegg arrangeres det transkafé første onsdag hver måned, der vi er medarrangør. Det er et arrangement også for dem under 18 år. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper, og har en visjon om å skape liv for det skeive miljøet i Trondheim, avslutter de.