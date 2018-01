Anniken (25): - Jeg var for svak til å leve. Men for sterk til å dø

For Anniken fra Trondheim startet et seks år langt mareritt på en fest. Hun var 16 år, full og besvimt. Hun våknet med en mann over seg.

Hun anmeldte aldri det hun opplevde som en voldtekt. Hun tenkte heller i mange år at det var hennes egen feil fordi hun hadde blitt for full. Skildringene fra den kvelden og depresjonen som fulgte er ærlig beskrevet i boka «Håp i helvete», som hun har skrevet sammen med sin mor.

Annikens mamma om depresjonen: - Datteren min lurte meg trill rundt

Overfalt to ganger

Noen år senere, i 2010, forteller hun om et overfall i Trondheim. På tur hjem fra byen stoppet hun på en lekeplass i Sandgata for å sjekke veska på jakt etter mobiltelefonen.

- En person kom bak meg, og slo meg rett i tinningen. Jeg ble funnet i en steinrøys litt forslått og med opprevet strømpebukse.

Politiet i Trondheim, ved vaktleder hos Krimvakta Ole Devle, kan bekrefte at det ble opprettet en sak i 2010, og at saken ble henlagt på grunn av manglende opplysninger rundt gjerningsmannen.

Også Adresseavisen omtalte hendelsen i desember 2010.

Ett år senere, da bosatt i Oslo, opplevde hun igjen et overfall.

- Jeg satt med leksene og følte for å ta en tur ut for å lufte meg. Jeg hadde en fast runde rundt Akerselva. Plutselig ble jeg dytta i bakken av to personer.

Anniken forklarer at hun deretter ble sparket og slått flere ganger.

- Jeg tenkte at dette kan ikke være mulig! Ikke igjen! Jeg ble forbannet, og begynte å sparke tilbake. Det skulle jeg kanskje ikke ha gjort. Da dro han ene fram en kniv og stakk meg flere ganger.

VG omtalte episoden i 2012.

- Ikke bare er denne saken svært grov, men det er også høyst uvanlig at slike angrep finner sted på den tiden av døgnet, sa etterforskningsleder på Grønland politistasjon, Inge Sundeng, til VG Nett i 2011.

Arne Kristian Solbakken, seksjonsleder enhet sentrum i Oslo, bekrefter at de har fått en anmeldelse på en voldsepisode, og at saken ble henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson.

Måtte nå bunnen

I årene som fulgte gikk Anniken inn i en dyp depresjon, og hun har forsøkt å ta sitt eget liv.

- For min del måtte jeg nå bunnen før jeg tok valget om å snu livet. Det er slik som det står på forsida av boka mi. Jeg var for svak til å leve, men for sterk til å dø, sier hun.

Anniken forteller at hun i denne tiden lurte alle, og at hun ble verdens beste skuespiller.

- Mamma sa jeg fortjente en Oscar-statuett for min opptreden. Ingen skjønte hvor tungt jeg hadde det.

Anniken bestemte seg til slutt for å leve. Derfor tok hun flere grep for å forandre livet. Blant annet kuttet hun ut alkohol og fest, og dårlige venner.

- Jeg bestemte meg for å være egoistisk. Jeg brukte mye tid på kjøkkenet og prioriterte god mat, siden jeg en lengre periode ikke hadde vært flink nok til å spise.

Hun begynte også med yoga og styrketrening.

- Kombinasjonen mellom avspenning og styrketrening som en måte å få ut frustrasjon på var veldig bra.

Som en feber

Men hun oppsøkte ikke profesjonell hjelp. Ifølge professor på NTNU og ekspert i psykologi Roger Hagen er det fullt mulig å komme seg ut av en depresjon på egenhånd.

Hagen sammenligner en depresjon med feber. Det kommer helt an på graden av den, men det handler også hvor sterk personene er og hvor høyt lidelsesnivået til den enkelte faktisk er.

- Det er noen som ikke orker å være offer, og de ser kanskje litt annerledes på verdenen. Hvis det sitter 100 personer på et tog som kolliderer, er det fåtallet av disse som får post-traumatisk stress-symptomer.

Han forklarer også at det er veldig varierende hvordan mennesker reagerer på et traume, der noen risikerer å havne i en depresjon mens andre bruker traumen til noe positivt.

- Det psykiske er noe helt annet enn det somatiske, så et traume og en depresjon kan føre til mye forskjellig. Hjernen er annerledes enn kroppen, sier han.

Men ifølge Hagen er det viktigste å unngå å bli sittende hjemme og isolert.

- Da blir det bare verre. Man tenker at man bare skal ligge og slappe av til det går over, men det er en dårlig idé. Det er litt som med et kink i ryggen, det hjelper ikke å hvile.

Ville ut av bobla

Anniken tok grep, og kom seg ut av depresjonen. Hun begynte å planlegge en framtid.

- Jeg tenkte over hva det var jeg ville med livet, og ikke hva alle andre forventet av meg.

Hun søkte seg derfor til en skole i California.

- Etter mye arbeid med søknadsprosessen bestilte jeg en enveis-billett til USA. Det var veldig godt å komme ut av bobla.

Akkurat dét tror hun er veldig viktig for å kjempe seg ut av en depresjon.

- Hvis man sitter fast i bobla, og alt er som før, er det vanskeligere å komme seg videre. Jeg tror man bør ta valg og utfordringer som får deg opp og fram.

Det var også i California hun bestemte seg for å være ærlig om fortiden sin.

- Det var så ufattelig skummelt å ta det steget. Jeg følte meg ti kilo lettere med en gang jeg snakket om dette med familien min. Jeg gruet meg, fordi når man er deprimert så tror man at ingen bryr seg om deg, og så tenkte jeg at jeg ikke skulle plage andre med mine problemer. Men man er alltid så mye mer elsket enn det man tror.

Vil holde foredrag

Det var da hun tenkte: «Shit, jeg er faktisk nødt til å være åpen om dette».

Anniken startet også en blogg i samme tidsrom. Også der har hun vært veldig ærlig, og hun har som mål at det skal være naturlig å snakke om depresjon og andre psykiske lidelser.

- Nå skal jeg begynne å holde foredrag om temaet, forteller hun. Hun har allerede før jul holdt noen foredrag i USA.

Hun har også planer om å komme seg tilbake over Atlanteren, der forloveden venter. Men akkurat nå er det bok-utgivelsen som står i fokus. Hun håper at både foreldre og unge i samme situasjon finner trøst og støtte i boka, og en vilje til å gjøre noe med egen livssituasjon.

- Men når man har opplevd det du har gjort. Kan man noen gang komme seg helt videre?

- Nei. Jeg er nå stort sett lykkelig hver dag. Men så har jeg noen dager der det føles som om jeg har stein i magen og fylles med angst. Men jeg har i løpet av disse årene kjent at jeg til syvende og sist er sterkere enn angst og depresjon.

