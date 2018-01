Har brukt 15 millioner på nytt norsk kosmetikkmerke

– Tenk at vi har holdt dette hemmelig i et år, sier markedsansvarlig Trine Fløtre-Gansmoe i det nye kosmetikkmerket, Amberly Cosmetics.

LES OGSÅ: Hvor dumt er det å ikke følge merkingen på kosmetikk?

Ideen har grunnlegger Bjørn Erik Bjørnsen hatt lenge. For tretti år siden importerte og distribuerte han nemlig Avon Cosmetics i Norge, og 30. desember 2016 falt navnet Amberly ned i hodet på ham.

Etter det var det bare å sette i gang med arbeidet om å lage Stavangers første kosmetikkmerke.

LES OGSÅ: Vurdert brynstyling i Trondheim? Vi har testet om det er verdt prisen

– Tenker på hudpleie hele tiden

Amberly Cosmetics har to linjer - en makeup-linje og en hudpleielinje. Produktsjef for hele hudpleielinjen er 27 år gamle Camilla Tran fra Lura.

Hun snakker lidenskapelig om hudpleie, og har jobbet som hudpleier i nærmere ti år. Det har satt sine spor.

– Jeg tenker på hudpleie hele tiden. Drikker jeg et glass vin, drikker jeg masse vann etterpå for å gjøre det godt igjen, sier hun og ler.

Hudpleielinjen består av 22 produkter og har fått navnet «Pure Eminence», alle produktene er dermatologisk testet - det vil si at de ikke er testet på dyr.

LES OGSÅ: Her kan du bytte truser og sminke etter å ha prøvd det på hjemme

Har håndblandet 1400 forskjellige farger

Makeup-linjen er det Stephan Ulvund Øien som har hatt ansvar for. Han har jobbet som makeup-artist siden 2006, og har drevet med produktutvikling tidligere også. Han vet godt hva han liker når det kommer til sminke.

Fargene i kolleksjonen har han blandet for hånd selv. Til sammen ble det 1400 farger.

Fargene du skal sminke deg med, skal du velge utifra hvilken arketype du tilhører. Arketypen bestemmes utifra hvilke fargetemperaturer du har i huden, for eksempel dersom du har kalde øyne og varm hud.

Flere sminkemerker har fått kritikk for at de ikke lager mørk nok sminke. Amerikanske Nyma Tang legger ut videoer på YouTube der hun tester de ulike merkenes mørkeste foundation.

Øien håper og tror han er på trygg grunn.

– I makeuplinjen som lanseres har jeg basert fargene på et gjennomsnitt av alle menneskers hudfarger, sier han.

LES OGSÅ: Disse fikk millioninntekt av å gjøre folk smekrere i Trondheim

Kun direktesalg

Produktene skal ikke ut i kosmetikkbutikker - enten kan du kjøpe dem i nettbutikken deres, eller via deres egne selgere. Litt a la Forever Living eller Tupperware.

I sommer sto den tidligere Forever Living-selgeren Janne Skåran Birkåsen fram i NRK og fortalte om fortvilelsen hun følte. Hun hadde kjøpt inn et stort varelager som opptok alt av tankene hennes, og jobben som selger endte til slutt opp med å ødelegge for familie og venner.

– Nettverksalg har fått kritikk. Har dere gjort dere noen tanker om dette?

– Vi krever ingen egenkapital for at folk skal få bli selgere, eller «Beauty Advisors» hos oss. De får betalt for det de selger, sier markedsansvarlig Fløtre-Gansmoe.

Det er ikke billig å lansere nytt kosmetikkmerke. Foreløpig prislapp er 15 millioner kroner. Det ferske selskapet har også skapt 12 arbeidsplasser. Det må til når du starter fra scratch, forteller Bjørn Erik Bjørnsen.

Allerede i høst skal merket etter planen lanseres i Sverige.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no