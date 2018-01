- Vi hadde bestilt turen lenge før Washington og Pyongyang begynte å krangle. Nervene var rimelig tynnslitte en periode

«UD fraråder reiser til og opphold i Nord-Korea som ikke er nødvendige».

Det står skrevet på Utenriksdepartementets nettside om reiseråd for Nord-Korea. Likevel bestemte studentene Åsmund Stenvik (21) og Sindre Røstum (20) seg for å besøke det omstridte landet.

- Vi er ikke typene til å reise til syden for å ligge på stranda, vi er mer opplevelsestyper. Vi hadde lyst på en annerledes jul kan du si, og annerledes ble det, mildt sagt, forteller Stenvik og Røstum til Trd.by på telefon fra Kina.

21. desember reiste guttene til Beijing, og etter julefeiring i Shanghai reiste de inn i Nord-Korea med tog. Der var de i fem dager, fra 30. desember til 3. januar.

LES OGSÅ: Vil du bli med Marianne til India?

Drøm siden barneskolen

Ingen av guttene har vært på en lang reise av denne typen tidligere.

- For min del er dette min første ordentlige utenlandsreise, og siden det koster en del ville vi slå på stortromma og slå til med en ordentlig opplevelse, forklarer Stenvik.

Røstum forklarer at det å reise til Nord-Korea har vært en gammel drøm, helt siden de for første gang hørte om det mystiske landet på barneskolen.

- Det er noe mystisk, facinerende og merkelig med det hele, som bare måtte oppsøkes, forteller Røstum.

LES OGSÅ: Her er verdens mest bisarre turistmål

- Hvilke forberedelser gjorde dere? Det er ikke bare å reise til Nord-Korea?

- Nei, det er ikke bare vanlige forberedelser som å pakke bagasje, det er mentale forberedelser også. Man hører mye negativt i media, og vi fikk mange ulike meninger fra bekjente om reiseplanene våre. Det var mildt sagt ganske mye som skjedde akkurat da vi skulle reise, sier Stenvik.

Han forteller at et reisebyrå ordnet med alt det formelle med visum og opplegg i Nord-Korea.

- UD fraråder innreise dit, og dette gjør ikke saken noe enklere. Vi hadde jo bestilt turen lenge før Washington og Pyongyang begynte å krangle. Nervene var rimelig tynnslitte en periode. Men vi måtte bare bite tenna sammen, og sa til hverandre at den endelige avgjørelsen om innreise tar vi når vi står på grensa. Situasjonen kunne jo forandre seg dag til dag, forklarer Røstum.

LES OGSÅ: Slik kan du bli en rutinert globetrotter uten å tømme lommeboka

All turisme er kontrollert

Stenvik og Røstum var en del av et reisefølge på tolv personer. De tok tog fra Beijing til grensebyen Dam Duong, og videre til hovedstaden i Nord-Korea, Pyongyang.

- Visumet vårt fikk vi utlevert og fratatt igjen ved inn- og utreise til Nord-Korea. Det hadde vært en fin suvernir å få beholde, men det fikk vi altså ikke.

På vei inn i landet måtte toget stoppe i over to timer for kontroll.

- De gikk gjennom bagasjen vår og alt. De var veldig grundige, og sjekket at vi ikke hadde med oss for eksempel bøker som er kritisk til regimet. De var ganske strenge, og det var en anspent situasjon. Det var litt nerver, men de var ganske vennlige, forteller Stenvik.

LES OGSÅ: Tor Anders fra Trondheim har besøkt nesten 80 land - dette er hans tre favorittreisemål

Vel fremme i hovedstaden ble reisefølget møtt av tre guider. Guttene forteller at turismen i landet er nøye kontrollert av staten, og at man aldeles ikke får lov til å gjøre noe på egenhånd.

- Du får ikke lov til å dra på noen oppdagelsesferd, for å si det sånn. Du kan spasere litt for deg selv ved siden av guidene, men du må alltid være på en slik avstand at du kan se dem, forklarer Stenvik.

LES OGSÅ: Elise og Robert fant det perfekte liv på «dødsøya» i Thailand

Konstant bukking

Første dag besøkte gruppen Kumsusan Palace of the Sun. Der ligger både Kim Il-sung og sønnen Kim Jong-il balsamert i en sarkofag av glass.

- Vi gikk inn i finstasen, og det var ganske høytidelig. Det var ekstremt strengt, du skulle bykke lenge, i 90 grader, for å vise respekt. Kroppen var dekt av et dekorativt laken eller lignende, men du kunne se ansiktet. Du kan trygt si at det var en merkelig opplevelse. Det var forbudt å ta bilder, du fikk ikke lov til å ha noe i lommene engang.

- Det er ikke så rart at landet har økonomiske problemer. Det var forgylte statuer og monumenter over alt, du aner ikke hvor mye vi måtte bukke og legge ned blomster foran disse statuene. Det er en enorm persondyrking og respekt for lederne, det bukkes over alt, forklarer Røstum.

LES OGSÅ: Den nye Midtbyen-butikken passer for de eventyrlystne

Spektakulær nyttårsfering

Guttene gikk inn i det nye året på Kim Il-sung-plassen, sentralt i Nord-Koreas hovedstad.

- Det var helt spektakulært, fyrverkeriet var helt sykt. Det var tusenvis av mennesker, musikk og fyrverkeri der det ene var flottere enn det andre. Det var sikkert fyrverkeri til flere millioner, forteller studentene.

- Hvordan var det sammenlignet med oppskytingen fra Festningen?

- Nei dette var virkelig noe helt annet. Ti ganger større og ti ganger bedre, ordentlig arrangert og med vakre mønstre. Vi fikk feiret med mange tusen Nord-Koreanere, med hilsing og bukking, forteller Stenvik.

- Nord-Koreansk TV var der og filmet feiringen, og oss også. Det vites ikke om vi kom på TV, men det må vi finne ut av. Det hadde vært gøy, tilføyer Røstum.

LES OGSÅ: Børge (28) har tilbrakt 100 netter ute

Avskåret fra omverdenen

- Merket dere myndighetenes kontroll og overvåking da dere var der?

- Både ja og nei. Det er mange myter som florerer her i vesten, men det er ingen tvil om at det er et totalitært regime. Vi var der i alt for kort tid for å kunne danne et helhetlig inntrykk. Vi fikk se folk som virket lykkelige, men det er klart at i Pyongyang bor det mennesker som i stor grad er lojale til regimet. Vi skulle gjerne sett mer av de andre massene vi ikke fikk treffe, sier Røstum.

Studentene forklarer at de følte seg avskåret fra resten av verden mens de var i landet.

- Vi hadde ingen tilgang til det som skjedde i verden rundt oss, telefon og internett fungerer ikke. Vi kunne ringe fra fasttelefonen på hotellet, men det kostet 25 kroner i minuttet. Når du sitter i Norge kan du føle at verden er på randen til atomkrig, men det føltes ikke sånn da vi var der.

LES OGSÅ: Tore Allan (32) kjører rundt med alle eiendelene sine i en bobil

Utenriksdepartementet har oppdatert sine reiseråd for Nord-Korea etter økt spenning på Korea-halvøya som følge av en serie tester av kjernefysiske våpen og missiler i regi av Nord-Korea. Det er fortsatt fare for nye tester, og en ytterligere ustabil situasjon. De skriver at «i en eventuell krisesituasjon vil det kunne bli vanskelig å forlate landet».

- Var dere på noen måte redd mens dere var der?

- Nei, vi vil ikke si det. Personlig synes jeg vi ble tatt godt imot, og vi følte oss trygge rundt guidene. Det var rolig i gatene, og det virket ikke som om stemningen var særlig anspent. Vi vil anbefale andre å reise dit, for en ny opplevelse og innsikt i en annerledes verden. Har man selvkontroll, følger reglene og hører på guidene, da går det helt fint.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no