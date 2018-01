Ida (33) startet nettbutikk i kjelleren sin. I fjor omsatte hun for nesten 10 millioner kroner

- Vi har opplevd en enorm vekst, hvor vi to arbeidsmaurene som er her fast i dag omsatte for like i underkant av 10 millioner for 2017, sier Ida Sussan Myran til trd.by.

Myran er opprinnelig fra Leksvik, men har bodd i Trondheim i 12 år. Det var her, i kjelleren i boligen på Ranheim, at eventyret Runwild.no begynte i 2013.

- Gud, for ei tid! Det kom flere lass med varer, og det var pappesker og støv over hele huset. Vi har to små barn, og hun minste var knapt et år gammel den gang. Jeg har heldigvis en veldig tålmodig og hjelpsom samboer, hvis ikke hadde jeg ikke hatt sjans til å få det til.

- Det var knallvanskelig

Selv har hun alltid vært glad i å jogge, og endte ofte opp med å handle treningsklær fra utenlandske butikker. Hun savnet unike treningsklær som hun selv beskriver som mer «edgy» og mindre streit i hvitt og sort. Der så hun sin forretningsmulighet.

- Ei venninne tipset meg om Alkymisten gjennom Innovasjon Norge (utviklingsprogram for unge etablerere, journ.anm), og da tenkte jeg å prøve det. Derfra gikk det slag i slag, bedriften var plutselig oppe og gikk, og nettbutikken ble lansert i mars 2014. Det var et enormt forarbeid før jeg kom så langt, forteller Myran.

Hun kontaktet store leverandører, og klarte kunststykket å lande Adidas som en av de første.

- Det var knallvanskelig, men de likte konseptet, og ville bruke Runwild som et utstillingsvindu for produktene som var mer edgy og annerledes. Nå har vi merker som Puma, Fila, Reebok og Hummel også.

I oktober 2015 flyttet hun både familie og bedrift til nytt hus og egne lokaler for nettbutikken i Stjørdal. Da hadde det vært nesten to år med klær overalt i huset på Ranheim, daglige kjøreturer til og fra postkontoret med forsendelser og returer, og mange sene kvelder ved spisebordet.

- Det var utrolig godt å ha få egne fysiske jobblokaler slik at du ikke sitter midt oppe i alt hele tiden. I juni året etter fikk jeg også inn min første ansatt, Sunniva, slik at jeg fikk litt avlastning. Det var helt magisk, ler Myran.

Fulltid fra dag én

I dag består gjengen bak Runwild av Myran og Line Spets Ludvigsen (29) på heltid, og Sunniva Opheim (22) som ekstrahjelp. Nå er Myran også på jakt etter en ansatt til.

- Siden ung alder har jeg drømt om å skape noe eget, skape min egen arbeidsplass og forhåpentlig også for andre. For meg er ikke pengene nødvendigvis drivkraften, men det å ha en arbeidsplass der du inspireres, trives og har det gøy.

Regnskapstallene for Runwild.no AS er ennå ikke innlevert for 2017, men tall for 2016 viser driftsinntekter på rett i overkant av 7,6 millioner kroner. Årsresultatet dette året var på 86 000 i underskudd. Til sammenligning, fra selskapets første hele driftsår som var i 2015, var driftsinntektene på over 5,2 millioner kroner.

- Dette har vært en heltidsjobb for meg helt fra starten. Jeg fikk etablererstøtte fra Nav, og det hjalp på, for det er ikke enkelt. Det ble ikke mye lønn de første årene, så det gikk hardt utover sparepengene. Det var veldig spesielt da jeg kunne begynne å lønne meg selv, medgir hun.

Som mange andre bedrifter satser Myran hardt på sosiale medier.

- Det er utrolig mye planlegging som ligger bak, de som jobber med sosiale medier vet hvor mye arbeid det er, det å planlegge en hel uke med gode bilder. Vi er bevisste på hvilke bilder vi bruker, vi ønsker at bildene skal være av oss selv, slik at kundene ser hvem vi er. Vi vil også at folk skal kunne relatere seg til utseende og fasong, det tror jeg er kjempeviktig.

Kun i Norge

Planen er å utvide lokalene i Stjørdal så snart lokalet vegg i vegg blir ledig. Med stadig flere varer og flere ansatte er det behov for større plass å boltre seg på. Runwild ligger i andre etasje i et bygg midt i Stjørdal sentrum, og det er ingen tvil om at plasseringen av postkontoret i første etasje er midt i blinken.

- Vi har vært utrolig heldige med lokalet, rett over postkontoret. Det skulle vært et hull i gulvet slik at vi kunne sluppet pakkene rett ned, ler Myran.

Foreløpig sender nettbutikken varer kun i Norge, men henvendelser fra både Sverige og Danmark forekommer. Med det er det altså kun Norges befolkning som har handlet treningsklær for oppimot hele 10 millioner fra Runwild.

- Vi ønsker å fokusere videre på Norge foreløpig, så får vi se fremover. Vi skal satse videre nå i 2018, og har som mål å gjøre det enda bedre!

