Aojie (29) har allerede doktorgrad, men synes selv at han er litt sent ute

Ideen om å studere i Norge, fikk Hong ganske tidlig. Onkelen jobbet nemlig på den norske ambassaden i Beijing.

Hong begynte på petroleumsstudiene på NTNU i Trondheim i 2008, hvor han tok en integrert master.

I utgangspunktet hadde Hong tenkt til å jobbe da han var ferdig i Trondheim, men i 2013 hadde det begynt å gå nedover med oljen. Derfor ble det doktorgrad i stedet for.

Synes ikke han er spesielt ung

Grunnen til at han valgte å fortsette med petroleum, er ganske enkel. Hong forklarer at det er vanskelig å overføre petroleumskunnskapen til andre fagfelt.

I fjor skrev Byas at olje-bachelorene hadde ledige plasser for andre året på rad. Det forstår Hong godt.

– Markedet har en stor innflytelse på studievalget, sier han.

Men 29 år med doktorgrad. Det synes ikke Hong er noe å bite seg merke i.

– Jeg synes ikke at jeg er spesielt ung. Det er flere som er både to og tre år yngre enn meg som har tatt doktorgrad, sier han.

– En av de beste studentene jeg har hatt

– Jeg har ikke reflektert over at Aojie har vært veldig ung. Tidligere har vi hatt studenter på 27 og 28 år som har tatt doktorgrad, forteller professor i investerings- og beslutningsanalyse, sier Reidar Bratvold.

Han har vært veilederen til Hong, og fulgt 29-åringen tett mot den høyeste graden innenfor akademia.

Alderen har kanskje ikke imponert Bratvold, men prestasjonene er en helt annen sak.

– Han er en av de beste studentene jeg har hatt, sier professoren og fortsetter:

– Jeg jobber med ganske heftig matematikk som mange petroleumsingeniører ville kviet seg for å ta tak i. Det var en helt fantastisk opplevelse å se Aojie diskutere avanserte ligninger med matematikere fra NTNU og UiB under disputasen, forteller Bratvold.

Hongs forskningsområde har vært å optimalisere oljeindustrien, slik at det er mulig å få mest mulig ut av oljereservoarene til en lavest mulig pris.

Han har laget et verktøysett som kan hjelpe oljeselskaper med å ta avgjørelser som kan føre til større økonomisk gevinst.

Aojie Hongs beste studietips 1. Noter under forelesningene. Da tvinger du deg selv til å konsentrere deg om hva som blir sagt.

2. Internett er nyttig. På YouTube finnes det flere forelesninger. Ofte kan det være lettere å huske noe du blir fortalt enn noe du leser, sier Hong. Han anbefaler Wikipedia dersom du vil sjekke opp i noe.

3. Konsentrer deg om det du holder på med. Hong lever under mottoet «work hard, play hard.» Studerer han, sjekker han ikke mobilen på en til to timer. Studerer han ikke, fokuserer han på å slappe helt av.

– Blir nok ikke arbeidsledig

Aojie Hong er født i Beijing i Kina, men vokste opp i Shen Zhen utenfor Hong Kong. At han hadde hastverk med å bli ferdig med doktorgraden, tror han kommer fra den asiatiske kulturen.

– Jeg glemte nok litt hvordan man slapper av i prosessen, sier han, og legger til at kona nok er glad for at han er ferdig med studiene.

Han har også en sønn, Ken, som han ikke vil legge samme type press på.

– Jeg håper at han koser seg og gjør det han vil, sier han.

Hong har bestemt seg for å bli i Norge, men han er enda ikke sikker på om at han får jobb.

Her har veileder Bratvold en helt annen oppfatning.

– Han blir ikke arbeidsledig, nei, ikke i det hele tatt.

