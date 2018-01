Randi og Robert ønsker å gi møbler et lengre liv

«Transit» åpnet dørene i november.

- Jeg solgte inn ideen min til Fretex i mars i fjor, forklarer Randi Bakken som både er initiativtaker og driver av den nye «second hand»-butikken i Innherredsveien.

Fretex svarte at det bare var å sette i gang, og bare noen måneder senere var alt på plass og virksomheten kunne sparkes i gang.

Brukt til nytt hjem

Det primære for butikken er å ta vare på møbler og gi de et nytt hjem. Bakken selv har alltid vært opptatt av miljø og det å være en motvekt til bruk og kast-mentaliteten. Hun sier også hun kjenner på en motvilje mot å kjøpe noe som er nytt.

Tanken bak butikken var i utgangspunktet at det skulle være lett og billig og innrede et nytt hjem. Som passer blant annet til de som kommer til Norge som flyktning.

- Vi skal ha alt som trengs til ei stue, eller et kjøkken. Med bestikk, fat og alt, forklarer hun.

Bakken forklarer at de også retter seg inn mot studenter.

- Det er behov

Nestleder ved Studenttinget NTNU og fagpolitisk ansvarlig, Thiren Sriskantharajah, er positiv til bruktbutikken.

- Ser vi på de siste 20 årene har ikke studiestøtten økt i takt med studentenes utgifter. Som et resultat går norske studenter flere tusen kroner i minus hver måned. Billige møbler og innredning er viktig og kanskje spesielt for de som etablerer seg for første gang, svarer han Trd.by.

Sriskantharajah sier det er vanskelig å skaffe alt man trenger av møbler og annen innredning på studentbudsjett.

- Studenter benytter seg allerede av tjenester som finn.no i tillegg til at det finnes en rekke grupper på facebook. Slike tjenester er noe studentene har behov for og allerede benytter seg av.

- Hvordan er det å skal innrede en leilighet eller hybel med stipend?

- Det å skulle innrede en leilighet eller hybel med stipend er en umulighet. Mange studenter er avhengig av deltidsjobb for å få ting til å gå rundt hver måned, og skal du i tillegg innrede strekker ikke økonomien til.

Nytt liv til møbler

Fretex fungerer som en slags leverandør til «Transit», og Bakken selv har en fortid innenfor «non-profit»-selskapet. Håkon Johnsen, sektorleder miljø og logistikk hos Fretex, synes butikken er kjempeflott initiativ og synes det er positivt at næringslivet også har slengt seg med, slik Bennett har gjort.

- Hvor mange møbler får dere inn til Fretex i løpet av et år?

- I 2017 fikk vi inn 68 tonn møbler på gjenbruksmottaket vårt. I tillegg har vi hentet møbler fra eksempelvis dødsbo, og totalt vil jeg tro vi har fått inn rundt 100 tonn i året som gikk, sier Johnsen.

«Transit» skal i tillegg til å være en bruktbutikk også pusse opp og reparere møbler de får inn, slik at de blir mer fristende å kjøpe.

- Vi har også fått med oss Draug, et selskap som forsøker å bli stor på småtjenester, forklarer Bakken.

Draug er Robert Leites selskap, som ble stiftet i 2014, og han er mannen som blant annet kan fikse ei lampe.

- Grunnen til at jeg ble med er todelt, sier Leite til Trd.by.

For det første var det på grunn av egeninteressen for å fronte eget selskap.

- For det andre synes jeg det er spennende med brukt og antikviteter. Når jeg er i spennende byer, kikker jeg alltid innom bruktbutikker.

Den kreative biten

Butikken driver også med redesign og kunst- og håndtverksprodukter, og har flere lokale kunstneres utstillinger på veggene.

Blant andre er Mette of Norway, eller Mette Brasøy som hun egentlig heter, på plass med sine treverker. Oda Kaspara Henden pryder en vegg med sine Mandala-bilder.

Framover skal Bakken og Leite jobbe for å få inn flere samarbeidspartnere fra næringslivet, og befeste sin posisjon som bruktbutikk.

