2017 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i oktober

2017 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i oktober. Husker du noen av dem?

#1: Se rundt tusen elever synge "We are the world" i solidaritet med Abbasi-familien

Elevene ved Thora Storm og andre skoler i Trondheim marsjerte i protest mot den dommen der søsknene Taibeh (18), Ehsan (15) og Yasin (20) og deres mor Atefa Rezaie, mistet sin oppholdstillatelse etter over fem år i Norge. Under demonstrasjonen sang elevene Michael Jacksons "We are the world", med et stappfullt torg som stemte i.

#2: Sarah (22) håper konseptet hennes vil lokke flere til å kjøpe brukt

Butikken heter Sarah Panter, og de har et ønske: Å gjøre brukte klær mer fristende.

#3: Denne gjengen er nesten garantert jobb

Ti norske «hackere» skulle representere Norge i hacke-VM. Trd.by tok en prat med Anders Been Wilhelmsen som studerer på NTNU.

#4: Nå skal vaginaen glitre

Leserinnlegget til Randi Annette Enge gikk som ei kule i oktober.

#5: Ingvild Kristine (36) blogger for å hjelpe andre som ikke tåler gluten

Med bloggen glutenfreelifesaver.no ønsker hun å rekke ut en hjelpende hånd til andre som sliter med å navigere i glutenlandskapet.

#6: Ser du noen kjente på Ukas Oktoberfest?

Med et utsolgt Dødens dal dukket rundt 4 000 studenter opp i Lederhosen og Dirndl. Se om du ser noen du kjenner fra årets Oktoberfest!

#7: Ser du hva denne joggeløypa er formet som?

- Figuren hadde blitt helt perfekt om ikke Brattørbrua var stengt.

#8: - Det er kult å ligge litt unna selve «solstripa»

Dromedar åpnet sin femte kaffebar i Trondheim, denne gang på Solsiden. Kan det noen sinne bli for mye kaffe?

#9: Disse under 30 i Trondheim tjente mest i fjor

Skattelistene for 2016 var klare, og vi sjekket hvem som ligger på inntekt- og formuetoppen av de under 30 år i Trondheim.

#10: - Nå føler jeg meg ikke alene lenger. Dette gjør meg sterkere, og nå gir jeg ikke opp

Taibeh og resten av Abbasi-familien deltok i markeringen på Torget med flere hundre skoleelever. Mobliseringen til elevene ved Thora Storm Videregående skole ble satt ut i praksis.