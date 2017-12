Disse gründerne skrev vi om i 2017

Én god idé, en kreativ innfallsvinkel og en god porsjon arbeidsvilje er noen av ingrediense til en god gründer-historie.

I løpet av året som har gått, har Trd.by skrevet om flere av Trondheims ambisiøse og unge gründere.

Her er noen av dem!

En spesiell fødselspermisjon

Vi startet med Get Inspired-Silje. Hun begynte selskapet sitt for sju år siden, men Trd.by tillot seg en liten check up-reportasje. Hun sier blant annet at hun er stolt av å være tilstede både hjemme og på jobb.

Les saken her : Get Inspired-gründer Silje Landevåg: - Hadde jeg tatt mammapermisjon, hadde jeg måttet legge ned

Søvnløse netter

Ellen Støen måtte si opp jobben for å følge drømmen hun aldri klarte å gi opp. Vi skrev om henne, frisørsalongen hennes og hennes nye drømmer i mars i år.

Les saken her: Ellen (34) sa opp fast jobb for å starte frisørsalong: - Det har vært mange søvnløse netter

Satser innen some

I mai skrev vi om de fem studentene som vant Årets Studentprosjekt for sin bildedelingsapp.

Les saken her: Studenter vekker oppsikt med ny bildeapp

Startet egen klinikk

Majlinda Ramadani startet egen hudklinikk i Trondheim sentrum i mai i år.

Les saken her: Majlinda (28) starter helt ny klinikk i sentrum

Musikk-gründeren

Piratheepan Jeyakaran har alltid vært opptatt av musikk, og for han ble det starten på en helt ny karriere.

Les saken her: Piratheepan (27) studerer indøk og jobber som manager

Gründer av den spreke typen

I april skrev vi om Hallvar Bergh som hadde en sprek idé, og satset på den.

Les saken her: Drømmer om å erobre Europa med sykkeldeling

Mistet jobben - lagde egen

Christina Fjeldberg Elshaug mistet jobben, og bestemte seg likegreit for å lage sin egen arbeidsplass.

Les saken her: Er Christina (21) Trondheims yngste salonggründer?

Kan øl være sunt?

Fire gutter fra NTNU startet sitt eget ølmerke i 2017. Daniel Megård, Joachim Holm Barø, Gaute Rødli Gjørtz og Erlend Berge Gullesen jobbet sammen i Blue Ocean Development - studentbedriften, før de startet ølmerket NYE.

Les saken her: Disse NTNU-gutta har startet sitt eget øl-merke

"Støgglænt" og "dassfadjer"

Da Kristian Vinstrøm Skogmo (22) jobbet i suvenirbutikk i fjor sommer la han merke til hvor «stjøgg» t-skjortene med Norgeskart var. Det ville han endre på. Resultatet ble en egen kleskolleksjon.

Les saken her: Kristian (22) lager t-skjorter med ord som "støgglænt" og "dassfadjer"

Laget egen fit

Andreas Brechan og Ola Riber savnet noe i klesutvalget for menn. Derfor laget de klærne likegreit selv.

Les saken her: Startet eget klesmerke på gutterommet

Fikk permisjon fra St.Olav

Fra et lite loftskontor i Midtbyen designer og syr Karianne Hjortland (23) og Henriette Lovund Munkeby (26) jakker av alt fra gardiner til ulltepper.

Les saken her: Karianne og Henriette fikk permisjon fra St. Olav for å utvikle klesmerket sitt

Oppfordrer til gjenbruk

Sarah Elise Gjemdal åpnet bruktbutikken sin på Mercursenteret, og skal være den eneste butikken i Norge med akkurat dette konseptet.

Les saken her: Sarah (22) håper konseptet hennes vil lokke flere til å kjøpe brukt

Satset på fisk

Ina Hetling (26) åpnet butikken sin i begynnelsen av november, og alle hennes ansatte er under 30 år. Det de jobber med er kanskje ikke det man vanligvis forbinder med unge gründere.

Les saken her: Nå har Ina (26) åpnet sin egen butikk på Byhaven

Kald fornøyelse

Vi skrev også om de tre frilufts-interesserte guttene som sydde sammen det de selv har savnet på tur. Nemlig en varmevest og varmesåler.

Les saken her: Gründere fra Trondheim tar et oppgjør med landeplage. Nemlig kalde føtter

Kunstner-gründeren

Lasse Brurok sa opp fast jobb for å satse på egen kunst. Nå har han på det meste 200 arbeidstimer på ti dager.

Les saken her: Lasse (31) sa opp fast offiserjobb - nå lever han av drømmen

Some-viking

Stian Bjørnes la ut et skjeggbilde på Instagram. Litt over et år senere lever han av å være influencer på Instagram. Det kan vel kalles å være en some-gründer?

Les saken her: Stian fra Trondheim har nesten en halv million følgere på Instagram

Sistemann ut

Vi avsluttet året med å skrive om Anders Olaus Lysholm (23) som i en alder av 22 år startet sin egen bilforretning.

Les saken her: Anders (23) startet egen bilforretning: - Jeg er ikke så redd for å tape penger

