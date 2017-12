Marit startet nettbutikk - men inntektene sender hun til en god sak

- Nå kan jeg kombinere hobbyen min med en av mine hjertesaker, sier Marit til Trd.by.

I kjelleren har hun et lite hobbyrom, som hun foreløpig kaller amatørmessig.

- Men man må jo starte en plass. Jeg har hatt lyst til å starte mitt eget lille butikkprosjekt lenge, og nå følte jeg at jeg hadde produsert nok til å realisere det.

Nytt liv til barneleker

Butikken hennes er på nett, og har fått navnet «Minimi».

- Jeg liker å være barnslig, og synes på generell basis at folk burde være mer i kontakt med barnet i seg. Navnet Minimi er en slags fornorsket variant av «mini me», og henspeiler den barnlige gleden jeg føler når jeg lager disse tingene. Dessuten er jo produktene myntet på barn.

Marit har over flere år loffet rundt i bruktbutikker og loppemarked, en aktivitet hun elsker, og har samlet på det hun har funnet.

- Ofte er det ting jeg husker fra min barndom, eller ting som bare gir meg «godfølelsen». Tingene representerer fine minner og en sjarm som jeg ønsker å dele med andre.

Vil være en motvekt

Spesielt liker hun bøker.

- Noen vil kanskje si at det er synd å ødelegge bøkene ved å lage eksempelvis bilder av dem, slik jeg gjør. Jeg ser litt annerledes på det. Jeg tenker at jeg hedrer disse bøkene ved å gi dem en veggplass på barnerommene.

Barna vil da se dem hver dag, og det blir etterhvert et forhåpentligvis godt minne for dem også. Dessuten håper jeg at det kan føre til at barna blir interessert i bøker og det å lese, for det gir mye glede og kunnskap.

- I vårt bruk-og-kast-samfunn synes jeg det er en bra motvekt å kunne fremme gjenbruk og redesign gjennom å skape gaver og fine ting av bruktgjenstander.

Det eneste som ikke er gjenbruk er broderiene.

Marit tar heller ikke imot det hun tjener av penger på nettbutikken sin. Det som er av inntekter går direkte til en organisasjon kalt Amadia International.

Startet i flyktningkrisa

For Marit startet engasjementet for frivillig arbeid under flyktningkrisa.

- Mange måtte vente lenge på å motta klær og utstyr. På TV og i avisene så vi flyktninger som ikke hadde annet enn tynne klær og sandaler i vinterkulden. Jeg tenkte at dette var for dumt. Vi har så mye i dette landet, at det å gi disse menneskene klær og sko måtte vi i alle fall klare.

Hun startet derfor en egen innsamling av vinterklær og sko fra venner, familie, naboer og bekjente.

- I forbindelse med dette fikk jeg god kontakt med Amadia International, og jeg ble spurt om jeg ville bli med i deres team. Det sa jeg straks ja til. Jeg kjente at det å hjelpe andre var noe som var så meningsfullt og givende.

På den tiden slet hun med dårlig helse.

- Men denne aktiviteten og engasjementet var et lyspunkt i min tilværelse, og faktisk et viktig bidrag i min prosess med å bli bedre.

Jobber for skole

Amadia er ifølge Marit en non-profit organisasjon. Det vil si at alle de innsamlede midlene går til formålet. Formålet er et skole- og barnesenter i Uganda, kalt Edessa.

- Jeg falt pladask for både organisasjonen og prosjektet. Vi er en liten organisasjon med per i dag bare 53 medlemmer her til lands. Dette gjør at vi får et nært og tett forhold til prosjektene. For meg er det viktig å involvere meg personlig, ikke bare med lommeboka.

- I Uganda jobber Amadia i slummen i byen Kasese, hvor det er mye ekstrem fattigdom. Det å gi mange hundre barn i dette området trygghet, omsorg, mat, vann og ikke minst skolegang er så utrolig viktig.

Hun mener utdanning og kunnskap er nøkkelen.

Nylig startet

Pengene Marit tjener på nettbutikken sin går rett til dette prosjektet. Nettbutikken Minimi ble startet for litt over en måned siden.

- Det er ofte mye usikkerhet forbundet med veldedige organisasjoner og hvorvidt pengene faktisk kommer fram. Hva tenker du om det?

- Jeg forstår det. I mitt tilfelle overføres pengene til min konto når noen kjøper noe. Men Amadia har åpent regnskap, slik at alle kan se hva som kommer inn av penger. De er opptatt av å være en gjennomsiktig organisasjon. Så der kan man følge med at jeg overfører pengene.

Hun har allerede overført første pengesum til organisasjonen.

- 30. november satt jeg inn 1500 kroner. Det blir ikke noen kjempestore summer, men månedsbudsjettet for skola er omtrent 10 000 kroner, så det vil jo utgjøre noen prosenter av det.

