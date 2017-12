2017 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i mars

2017 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i mars. Husker du noen av dem?

#1: Du har garantert brukt post-it feil hele tiden

Slik bruker du de populære gule lappene riktig.

#2: Må du dra ut laderen etter bruk?

Er du en av dem som lar laderne bli værende i stikkontakten etter bruk, eller drar du dem pliktoppfyllende ut samme øyeblikk som telefonen er fulladet?

#3: - Jeg visste ikke at det var en idrett en gang

Marte Elverum skulle definitivt ikke begynne med styrkeløfting. Så ble hun Norges sterkeste kvinne.

#4: Legger ned frisørsalong etter sju år i Midtbyen

- Det er trist at det er over, sa Sigrid Øyen, en av eierne bak Restyle Hairdesign.

#5: Slik får du tilgang til det beste innholdet på Netflix

Netflix er fylt med skjulte kategorier!

#6: Du lader sannsynligvis mobilen din feil

Tror du at du lader mobilen din riktig? Sannsynligheten er stor for at du kjenner deg igjen i punktene i denne saken, som forteller deg hvordan det ikke skal gjøres.

#7: Nysgjerrig på de nye burgerstedene? Vår anmelder anbefaler disse

Tilgjengeligheten på burger i byen er upåklagelig, men det gjør det også enklere å gå seg vill i alle tilbudene. Her deler matskribent Ellen M. E. Lundring sine favoritter.

#8: Disse kostholdsrådene klarer du deg godt uten

Det flyter over av kostholdsråd. Disse ni rådene bør du styre unna, ifølge ernæringseksperter.

#9: Du har langt flere «sexpartnere» enn du tror

Slik regner du ut hvor mange indirekte sexpartnere du har hatt.

#10: Denne danske motefavoritten åpnet

Den danske klesbutikken Vila dukket opp på Trondheim Torg.